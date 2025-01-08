Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Азербайджанские авиалинии" приостановили полеты в еще один город России

Опубликовано:

Самолет азербайджанской авиакомпании Azal
Самолет азербайджанской авиакомпании Azal. Фото: NurPhoto/Getty Images

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии", чей самолет ранее потерпел крушение близ Актау, объявила о приостановке рейса Баку - Казань - Баку, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале авиакомпании.

"В связи с недавним очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Казань AZAL на неопределенный срок приостанавливает все полеты по маршруту Баку - Казань - Баку для обеспечения безопасности полетов", - сообщается в публикации.

Перевозчик отмечает, что пассажирам, ранее купившим билеты на рейс, будут возмещены средства в полном объеме. Отмечается также, что авиакомпания продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и будет информировать пассажиров о любых изменениях.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

Накануне стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Крушение самолета под Актау
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209593-azerbaydzhanskie-avialinii-priostanovili-polety-v-eshche-odin-gorod-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie