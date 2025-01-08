"Азербайджанские авиалинии" приостановили полеты в еще один город России

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии", чей самолет ранее потерпел крушение близ Актау, объявила о приостановке рейса Баку - Казань - Баку, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале авиакомпании.

"В связи с недавним очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Казань AZAL на неопределенный срок приостанавливает все полеты по маршруту Баку - Казань - Баку для обеспечения безопасности полетов", - сообщается в публикации.

Перевозчик отмечает, что пассажирам, ранее купившим билеты на рейс, будут возмещены средства в полном объеме. Отмечается также, что авиакомпания продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и будет информировать пассажиров о любых изменениях.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

Накануне стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев.