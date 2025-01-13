Караван Tesla Cybertruck, отправленных Маском в Лос-Анджелес, сняли на видео

Илон Маск отправил несколько электрокаров Tesla Cybertruck в пострадавший от лесных пожаров Лос-Анджелес для обеспечения жителей транспортом и бесплатным Wi-Fi, передает NUR.KZ.

На странице компании Tesla в соцсети Х кратко перечисляются усилия, которые компания предпринимает для помощи жителям Лос-Анджелеса, пострадавшего от лесных пожаров.

В перечне в том числе зарядные станции, мобильные распределительные устройства для обеспечения электропитания зданий в обесточенных районах, и 8 электрокаров Tesla Cybertruck, 3 из которых отправлены в офис шерифа Лос-Анджелеса, 2 в Пасадену и 3 в Малибу.

Илон Маск на своей странице в соцсети Х также сообщает, что еще один электрокар прибудет в Лос-Анджелес к концу недели.

В Сети появляются фото и видео жителей Лос-Анджелеса, отмечающих прибытие электрокаров и участие компании Илона Маска в возвращении города к жизни после пожаров.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. По последним данным, число жертв масштабного лесного пожара выросло до 24.

Ранее сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе. Власти Калифорнии обвинил также миллиардер Илон Маск.

На прошлой неделе стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП. Позже сами казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем.

Также были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы. Сообщалось также о мародерстве и грабежах. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.

The Washington Post опубликовали большой материал, в котором отражены наблюдения журналистов и местных жителей о причинах пожара. Высказана версия, что пожары в Калифорнии могли начаться из-за новогодних фейерверков.