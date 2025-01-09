"Это все его вина": Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку из-за пожаров в штате

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social заявил, что лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.

"Они превратились в пепел, и Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку. Это все его вина!", - написал избранный президент.

Также в другом посте Трамп намекнул, что может уволить Ньюсома после того, как официально станет президентом.

"На данный момент Гэвин Ньюсом и его команда из Лос-Анджелеса сдержали ровно НОЛЬ процентов пожара. Он горит на уровнях, которые даже превосходят вчерашний вечер. Это не правительство. Я не могу дождаться 20 января", - написал Трамп.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На тот момент уже были эвакуированы 30 тыс. человек. Сегодня пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

В декабре прошло года в Калифорнии также вспыхнул лесной пожар. Огонь добрался до пляжей Малибу. Около 20 тыс. человек получили уведомление об эвакуации. Свои дома покинули и некоторые знаменитости. Например, актеры Дик ван Дайк и Мира Сорвино.