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"Это все его вина": Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку из-за пожаров в штате

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social заявил, что лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.

"Они превратились в пепел, и Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку. Это все его вина!", - написал избранный президент.

Также в другом посте Трамп намекнул, что может уволить Ньюсома после того, как официально станет президентом.

"На данный момент Гэвин Ньюсом и его команда из Лос-Анджелеса сдержали ровно НОЛЬ процентов пожара. Он горит на уровнях, которые даже превосходят вчерашний вечер. Это не правительство. Я не могу дождаться 20 января", - написал Трамп.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На тот момент уже были эвакуированы 30 тыс. человек. Сегодня пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

В декабре прошло года в Калифорнии также вспыхнул лесной пожар. Огонь добрался до пляжей Малибу. Около 20 тыс. человек получили уведомление об эвакуации. Свои дома покинули и некоторые знаменитости. Например, актеры Дик ван Дайк и Мира Сорвино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209862-eto-vse-ego-vina-tramp-prizval-gubernatora-kalifornii-uyti-v-otstavku-iz-za-pozharov-v-shtate/

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