"Это похоже на поле боя". Пожары в Лос-Анджелесе начинают утихать, в пострадавших районах боятся мародеров

Сотрудники американских экстренных служб четвертый день подряд пытаются потушить разрушительные пожары, вспыхнувшие в Лос-Анджелесе. В пятницу сильные ветры, из-за которых огонь быстро распространялся, начали утихать, что позволило пожарным взять некоторые очаги возгорания под контроль. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.

Огонь уничтожил целые жилые районы Лос-Анджелеса, в том числе дома некоторых голливудских кинозвезд, около 180 тыс. человек были эвакуированы, по меньшей мере 10 человек погибли.

Ситуацию в Лос-Анджелесе в пятницу днем прокомментировали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

О ситуации в выгоревших районах Байден сказал так: «Мне это больше напомнило картину на войне, когда видно, что определенные цели подверглись бомбардировке. Это похоже на поле боя». Он добавил, что число погибших, «вероятно, возрастет, но мы пока не знаем, насколько значительно».

В пятницу в Лос-Анджелесе все еще бушуют по меньшей мере три мощных пожара.

Самый масштабный, в районе Пасифик-Палисейдс (где находятся дома множества знаменитостей), взят под контроль примерно на 8%, сообщили местные власти (при том, что его общая площадь составляет около 82,5 км). Еще один пожар под названием «Итон» распространился примерно на 65 кв. километров, и пожарным удалось потушить его лишь на 3%. Третий пожар под названием «Кеннет» начался в четверг днем к северу от района Палисейдс, его площадь составляет около 4 кв. км., и он взят под контроль на 35%.

Два других пожара — «Херст» и «Лидия» — практически взяты под контроль.

В четверг пожарным также удалось остановить распространение огня в холмах над знаменитым Голливудским бульваром, где расположена знаменитая «Аллея славы» звезд шоу-бизнеса.

Пожар в Лос-Анджелесе. Фото: x.com/PakistaniIndex

В пятницу в Лос-Анджелесе немного утих сильный ветер, раздувавший огонь.

По данным американской метеорологической службы, в течение выходных его скорость составит около 30 км в час с отдельными порывами от 56 км в час до 80 км в час. При этом два дня назад скорость ветра достигала почти 130 км в час.

Сообщения о мародерстве

В пятницу вечером местные власти объявили комендантский час с 18:00 до 06:00 в районах Пасифик-Палисейдс и Итон, которые из-за пожаров покинули жители. Это связано с опасениями, что опустевшие дома, в том числе особняки стоимостью много миллионов долларов, могут быть ограблены.

«Есть явные признаки, что происходит мародерство. Есть явные признаки, что некоторые направляются в районы, где живут пережившие бедствие люди, и занимаются мародерством», — сказал по этому поводу Байден.

Власти сообщили, что для предотвращения грабежей в Палисейдс и Итон направлены 210 сотрудников полиции.

В числе тех, чьи дома были уничтожены огнем, оказалась и жительница района Палисейдс журналистка Би-би-си Люси Шериф, которая занимается вопросами климата.

На англоязычном сайте Би-би-си она описывает, как она сначала увидела пожары на холмах над ее районом, а затем огонь начал быстро спускаться.

«Я почувствовала, насколько быстро менялся ветер, он раздувал горячую золу и дым по всему поселку. Я видела, как распространялся огонь, он как бы прыгал из одного места в другое, а вскоре начал окружать Палисейдс», — пишет наш репортер.

«Картина была просто апокалиптическая: ярко красное солнце окрашивало все оранжевым сиянием, а с неба, как снег, падала зола», — продолжает Шериф.

Журналистка решила эвакуироваться, когда стало понятно, что ее дом вскоре может загореться.

А после того, как появилась возможность вернуться, Шериф увидела, что на месте ее квартиры — и еще около 20 соседних — осталась только груда дымящихся обломков. По словам журналистки, пожар уничтожил примерно 90% ее района.

Пожары в Калифорнии: основные цифры

Около 180 тыс. человек эвакуированы;

Известно о смерти 10 человек;

Уничтожены около 10 тыс. строений;

Во время пожаров скорость ветра достигала около 130 км в час;

По данным метеорологического сервиса AccuWeather, пожары нанесли ущерб на 135-150 млрд долларов.

Виновато ли изменение климата?

Как объясняет корреспондент Би-би-си по вопросам климата Джастин Роулатт, понадобится время, чтобы выяснить, какую именно роль в масштабе нынешних пожаров сыграло изменение климата. Однако ученые говорят, что это бедствие стало продолжением нескольких тенденций, связанных с потеплением нашей планеты.

«Мы уже можем с высокой долей уверенности говорить, что изменение климата повышает риск жарких и сухих пожароопасных погодных периодов на западе США», — говорит Мэтью Джонс из британского Университета Восточной Англии.

По его словам, из-за изменения климата пожароопасные погодные условия все чаще возникают не только летом, когда риск возгораний традиционно высок.

И эта тенденция относится не только к Калифорнии, говорит Джонс. Он напоминает, что пожары, которые ветер распространяет с большой скоростью, в последние годы происходили на Гавайях, в Греции и в Чили.

Еще один фактор, который увеличил масштабы бедствия в Калифорнии, — это сухие ветры «Санта-Ана», которые местные жители иногда называют «дьявольскими».

Как говорит профессор Апостолос Вулгаракис из Имперского колледжа Лондона, ученые доказали, что потепление климата, вероятно, сделает ветры «Санта-Ана» более мощными.