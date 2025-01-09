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Daily Mail: Дом, арендуемый Байденом-младшим, сгорел из-за пожаров в Калифорнии

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Хантер Байден
Хантер Байден. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Американские СМИ сообщают, что в США сгорел арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена. Хантер Байден арендовал его почти за 16 тыс. долларов.

Как пишет Daily Mail, дом Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла из-за пожара в Лос-Анджелесе. Как отмечает издание, дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами имел панорамный вид на море. Также сообщается, что стоимость аренды составляла 15 800 долларов (более 8,3 млн тенге).

"Исчез живописный, выкрашенный в белый цвет дом с окнами от пола до потолка, а на его месте осталась обугленная масса обрушенной кладки, от которой остались только две дымовые трубы", - сказано в публикации.

О сгоревшем доме сына сегодня также высказался действующий президент США Джо Байден.

"Происходящее поразительно. Мой сын живет здесь с женой. Вчера они получили уведомление о том, что их дом, вероятно, сгорел дотла", - сказал Байден-старший на пресс-конференции.

Само издание утверждает, что дом Байдена-младшего действительно сгорел дотла.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На тот момент уже были эвакуированы 30 тыс. человек.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. Сегодня пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210040-dom-arenduemyy-baydenom-mladshim-sgorel-dotla-iz-za-pozharov-v-kalifornii/

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