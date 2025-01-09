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Дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и других знаменитостей сгорели в результате лесных пожаров в Калифорнии

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Пэрис Хилтон и ее сгоревший дом
Пэрис Хилтон и ее сгоревший дом. Фото: instagram.com/parishilton

Среди более чем 80 тысяч эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне, передает NUR.KZ.

Певица, актриса и бизнесвумен Пэрис Хилтон рассказала, что в прямом эфире наблюдала, как горит ее дом.

"Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире - это то, чего я никому никогда не пожелаю испытать. В этом доме мы построили столько ценных воспоминаний.

Утрата тяжела, но я благодарна за то, что моя семья и домашние питомцы в безопасности. Я молюсь за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров", - написала звезда в соцсети.

По данным Variety, актеры Лейтон Мистер и Адам Броуди, Анна Фарис и Джеймс Вудс, композитор Дайан Уоррен, реалити-звезды Спенсер Пратт и Хайди Монтаг, а также Рикки Лейк, Кэри Элвис и Кэмерон Матисон подтвердили, что их дома уничтожены в огне. Знаменитости оказались в числе 80 тысяч эвакуированных жителей региона.

"Это последнее фото камня у моего пляжного дома, которое я сделала. Судя по всему, он сгорел прошлой ночью. Но на фото видна радуга, которая, как мне кажется, символизирует надежду для всех пострадавших от этой трагедии. Берегите себя", - написала Уоррен.

Как сообщает портал IMDb, среди тех, кто лишился своих домов в элитном районе Пасифик-Палисейдс, оказались также актеры Джон Гудман, Энтони Хопкинс, Билли Кристал и Юджин Леви.

Напомним, в американском штате Калифорния, рядом с Лос-Анджелесом, продолжает бушевать масштабный лесной пожар. Недавно в Сети были опубликованы новые кадры с места ЧП. На данный момент известно о 5 погибших, огнеборцы все еще не локализовали пожар.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

В Сети также появлялась информация о горящем знаке "Hollywood", однако позже фотографию назвали фейком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2209803-doma-peris-hilton-entoni-hopkinsa-i-drugih-znamenitostey-sgoreli-v-rezultate-lesnyh-pozharov-v-kalifornii/

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