Горит знак Hollywood, пятеро погибших и режим бедствия: что известно о пожаре в Калифорнии (фото, видео)

В американском штате Калифорния с 7 января бушует масштабный лесной пожар. К этому часу известно о пяти погибших, в Сети появляются новые пугающие кадры с места ЧП.

Как пишет NBC News, ссылаясь на слова начальника пожарной охраны округа Энтони Марроне, из Лос-Анджелеса эвакуированы десятки тысяч человек. Ситуация осложняется сильным ветром, который не только не дает потушить огонь, но и переносит пламя на уцелевшие здания.

Согласно последним данным, озвученным Марроне, на сегодня жертвами лесного пожара в Калифорнии стали пять человек.

На сайте Белого дома появилось заявление Байдена об объявлении режима масштабного бедствия в Калифорнии. Глава США распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

"Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия незастрахованных потерь имущества и другие программы, помогающие физлицам и владельцам бизнеса восстановиться после катастрофы", – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, что огонь добрался и до легендарного знака Hollywood на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе.

Сегодня также стало известно, что дом американской модели и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу на западе округа Лос-Анджелес сгорел в результате пожара. Об этом рассказала сама Пэрис на своей странице в Instagram.

"Сердце разбито, не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире – это то, что не пожелаю испытать никому и никогда.

(...) Пока утрата непреодолима, я держусь за благодарность за то, что моя семья и домашние питомцы в безопасности. Молюсь за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Мне больно за тех, кто все еще в беде или потерял в пожаре что-то ценное", – написал Хилтон.

Он также отметила, что ее команда на связи с некоммерческими организациями, чтобы оказать помощь тем, кто пострадал от пожара.

По данным издания Sky News, в Малибу и Пасифик-Палисейдс – элитных районах Лос-Анджелеса, где сейчас бушует огонь, – располагаются и дома Тома Хэнкса, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Dr. Dre, Адама Сэндлера, Бейонсе, Jay-Z, Ким Кардашьян, Леди Гаги и Билли Айлиш. Многие из них в соцсетях сообщили, что эвакуировались в безопасные места.

Напомним, как сообщалось ранее, лесные пожары в Калифорнии вспыхнули из-за сочетания сухой погоды и штормового ветра. В штате объявлено чрезвычайное положение, десятки тысяч людей эвакуированы.