Пожары в США: сколько казахстанских студентов находится в Калифорнии

В штате Калифорния сейчас находится 73 студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка", передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Центр международных программ".

В Telegram-канале АО "Центр международных программ" опубликовано официальное сообщение в связи с лесными пожарами в американском штате Калифорния.

"На данный момент в штате Калифорния обучаются 73 стипендиата, включая 56 человек в рамках программы "Болашақ" и 17 человек по программе "Научная стажировка". Все они находятся в безопасности и поддерживают связь с кураторами.

Стипендиаты следуют рекомендациям местных властей и оперативно информируют нас о ситуации. Мы поддерживаем постоянный контакт с университетами и готовы реагировать на любые изменения", - сказано в сообщении.

Кроме того, в АО призвали всех стипендиатов строго соблюдать меры безопасности.

"Для экстренной связи также просим обращаться в консульство Республики Казахстан в Сан-Франциско по адресу: 456 Montgomery St., Suite 950 & GC-5, San Francisco, CA, 94104.

Контактные телефоны +1(650) 741-8894, email sanfrancisco@mfa.kz", - добавили в Центре международных программ.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На тот момент уже были эвакуированы 30 тыс. человек.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А здание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена. Также пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.