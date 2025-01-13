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WP: Пожары в Калифорнии могли начаться из-за новогодних фейерверков

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Мужчина и женщина идут по Лос-Анджелесу после пожаров
Мужчина и женщина идут по Лос-Анджелесу после пожаров. Фото: David Crane/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Разрушительные пожары в Калифорнии могли начаться из-за новогодних фейерверков, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post. Местные жители поделились с изданием своими наблюдениями.

The Washington Post опубликовали большой материал, в котором отражены наблюдения журналистов и местных жителей о причинах пожара. Корреспонденты издания изучили фотографии, видео, спутниковые снимки и пришли к выводу, что пожар мог начаться в непосредственной близости от старого, бушевавшего перед Новым годом. По одной из версий, при ветреной погоде пожар мог начаться заново.

"Вопрос о причинах пожара терзает умы многих, кто потерял свои дома. Жители и владельцы бизнеса рассматривают возможность подачи исков, пытаясь выяснить, кто может быть виноват в ущербе и экономических потерях, которые могут составить от 60 до 130 млрд долларов. Следователи из местных, государственных и федеральных агентств прочесывают место пожара, разговаривая с людьми", - сказано в материале.

Также отмечается, что пожарные, следователи по поджогам, представители ФБР и других организаций стучались к жителям оставшихся домов и спрашивали, что они видели и что, по их мнению, могло стать причиной пожара.

Один из жителей рассказал, что он гулял около скалы, когда почувствовал слабый запах дыма, но запах исчез, когда мужчина возвращался домой.

В другом разговоре местный житель, который убирал пепел из своего дома, сообщил, что ситуация была "начата идиотами" в канун Нового года. Он пожелал остаться анонимным, но заявил, что каждый год люди поднимаются ночью и празднуют в неположенном месте. Его семья услышала хлопки фейерверков и заметила, что пожар начался ночью, около 00:20.

Отмечается, что расследование причин пожара может занять несколько месяцев.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. По последним данным, число жертв масштабного лесного пожара выросло до 24.

Ранее сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе. Власти Калифорнии обвинил также миллиардер Илон Маск.

На прошлой неделе стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП. Позже сами казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем.

Также были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы. Сообщалось также о мародерстве и грабежах. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211026-washington-post-pozhary-v-kalifornii-mogli-nachatsya-iz-za-novogodnih-feyerverkov/

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