Илон Маск обвинил в разрушительных пожарах власти Калифорнии
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Американский миллиардер Илон Маск в соцсетях высказался о причине крупных лесных пожаров в Калифорнии, унесших жизни более 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По словам Маска, причиной пожаров, вероятно, стали не климатические изменения, а безответственность властей штата.
"Если бы объяснение про изменение климата было верным, в Техасе, площадь лесов которого в два раза превышает площадь Калифорнии, было бы примерно в два раза больше лесных пожаров, уничтожающих дома", — заявил миллиардер.
По его словам, проблема состоит в недостаточных противопожарных разрывах между зданиями — это определенное расстояние, не позволяющее огню распространиться дальше. Кроме этого, не были расчищены заросли кустарников и не было обеспечено необходимое водоснабжение.
Маск также назвал причиной распространения пожаров "ужасную бесхозяйственность на уровне штата, округа и города
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210843-ilon-mask-obvinil-v-razrushitelnyh-pozharah-vlasti-kalifornii/