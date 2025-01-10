Пожары в Калифорнии: находящиеся в США казахстанцы рассказали, что там происходит (видео)

В американском штате Калифорния уже несколько дней не могут потушить масштабный пожар. Казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем, передает сайт телеканала КТК.

Казахстанка Айна Лян уже несколько лет живет с семьей в Лос-Анджелесе. По ее словам, пожары тут не редкость. Но в этот раз признаком того, что ситуация не рядовая, стало долгое отключение электричества.

"И мы подумали: ну ничего страшного, сейчас пожарные все потушат. И мы когда вернулись домой, увидели, что света до сих пор нет, и на следующее утро мы увидели, что света до сих пор нет, вот тогда я начала переживать. А когда я вышла на балкон, я увидела, что солнце – вон оно все красное и горизонт весь красный. И тогда мы уже поняли, что ситуация какая-то серьезная", – поделилась девушка.

Обстановку в Калифорнии называют настоящим апокалипсисом. Сгорело почти 10 тысяч строений, среди них церкви, школы, магазины, жилые дома. Своих роскошных вилл в Малибу лишились многие голливудские звезды.

Жители города рассказывают: сейчас есть сразу пять независимых друг от друга очагов пожара, которые просто превращают в пепел некогда самые престижные улицы и комьюнити. Огонь распространяется с большой скоростью из-за сильного ветра. И пока он не стихнет, переломить ситуацию не получится.

"Сейчас до сих пор мы находимся в "красной" зоне. Мы по карте сверяемся, что означает "красная зона" – это значит, что у нас должны быть подготовлены чемоданчики, должны быть подготовлены какие-то личные вещи… Нам приходит экстренное сообщение, и мы должны в любой момент хватать эти вещи и бежать", – рассказывает Айна Лян.

Пожарами охвачены районы с обильной растительностью. В центре города сейчас обстановка спокойнее, говорят другие казахстанцы, проживающие в Лос-Анджелесе. Но на улицу они стараются выходить реже.

"Мы находимся в безопасном районе, до нас оно не доходит. Но мы чувствуем пепел, и воздух очень грязный. То есть мы каждый день сейчас смотрим состояние воздуха, и оно прямо критическое. Он прямо очень грязный", – поделился казахстанец Нурсултан Калдыбеков.

Казахстанка Томирис Мусаева тоже отмечает, что воздух в Лос-Анджелесе сейчас экстремально грязный.

"Настолько, что мы даже выходим в масках. Все люди сейчас ходят в масках. Это даже напомнило периоды ковида, потому что дышать очень опасно", – рассказала девушка.

Источник: КТК

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На момент написания статьи уже были эвакуированы 30 тыс. человек. На 10 января сообщалось, что число жертв пожара достигло 10 человек.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП.

Добавим также, что сегодня были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы.