Охваченную пожарами Калифорнию сняли на фото со спутника

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки районов Южной Калифорнии, охваченной лесными пожарами, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Фотографии появились на Instagram-странице компании. На опубликованных снимках можно увидеть масштаб бедствия – пожарами охвачена большая часть Лос-Анджелеса.

"Пожарные в округе Лос-Анджелеса борются с многочисленными лесными пожарами, которые осложняются ветрами Санта-Ана. Спутник WorldView-3 сделал вчера это инфракрасное изображение Альтаден (района в округе Лос-Анджелеса – прим. ред.)", – говорится в публикации.

Между тем, как пишет CNN, ссылаясь на мэра Малибу Дага Стюарта, число погибших в результате масштабного пожара выросло до шести. Личность последнего погибшего еще не установлена.

"От имени города Малибу я хочу выразить глубочайшие соболезнования близким этого человека. Мы все скорбим вместе с вами в этот момент невообразимой утраты", – заявил Стюарт.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На момент написания статьи уже были эвакуированы 30 тыс. человек.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А здание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена. Также пользователи социальной сети X заявили, что разошедшиеся ранее фото с якобы загоревшимся знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

А накануне стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП.