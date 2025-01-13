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До 24 выросло число жертв пожара в Калифорнии

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Қазақ тілінде оқу
Пожар в Калифорнии
Пожар в Калифорнии. Фото: David Swanson/AFP via Getty Images

Число жертв масштабного лесного пожара в американском штате Калифорния выросло до 24. Обновленные данные приводит телеканал CNN, передает NUR.KZ.

Соответствующую информацию телеканалу сообщили в Департаменте судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

"В результате лесных пожаров в Калифорнии погибло 24 человека. Департамент все еще расследует эти дела", – говорится в сообщении.

Между тем причина возникновения масштабного пожара до сих пор не установлена.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сообщил журналистам, что местные пожарные службы, полицейские, а также Федеральное Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и ФБР работают сообща в составе оперативной группы, чтобы попытаться найти источник и причину пожара.

Он пообещал огласить итоги расследования, когда оно будет завершено.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП. Позже сами казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем.

10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы.

Сообщается также о мародерстве и грабежах. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210873-do-24-vyroslo-chislo-zhertv-pozhara-v-kalifornii/

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