Захоронение по меньшей мере 100 тысяч человек найдено под Дамаском в Сирии

Сирийские правозащитники обнаружили в 40 км к северу от Дамаска массовое захоронение около 100 тыс. человек, убитых во время правления Башара Асада, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает телеканал, сирийские правозащитники обнаружили в Эль-Кутайфе, в 40 км к северу от сирийской столицы Дамаска, массовое захоронение по меньшей мере 100 тыс. человек, убитых во время правления Башара Асада. Об этом сообщил глава базирующейся в США организации "Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям" Муаз Мустафа.

Отмечается, что оппозиционные группы и спасатели продолжают находить доказательства предполагаемых нарушений прав человека, совершенных режимом свергнутого президента Башара Асада за 24 года его правления.

Теперь переходное правительство Сирии, возглавляемое повстанцами, неправительственные организации и спасатели раскрывают обширную сеть тюрем Асада и предполагаемых мест массовых захоронений, где с 2011 года могли пропасть без вести более 100 000 человек.

По данным Муаза Мустафы, место захоронения в Эль-Кутайфе недалеко от Дамаска состоит из "массивных могил", где "линии или траншеи были глубиной от 6 до 7 метров, шириной от 3 до 4 метров и длиной от 50 до 150 метров".

В могилах, по словам Мустафы, находились мужчины, женщины, дети и старики.

Отмечается, что место захоронения находится на территории, которая находилась под контролем военных Асада, а дорога была закрыта для гражданского транспорта.

Как сообщает телеканал, лидер повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая возглавила внезапное наступление из Идлиба на юг в сторону Дамаска, пообещал, что переходное правительство привлечет к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека со стороны Асада.

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу. Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.

Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы назначили временным премьер-министром страны руководителя повстанческой администрации в провинции Идлиб Мухаммеда аль-Башира. Тем временем в морге одной из больниц Дамаска были обнаружены около сорока тел со следами пыток.

Отмечалось также, что сирийские повстанцы планируют закрыть печально известные тюрьмы, работавшие в стране во время правления режима Асада, и обнародовать список имен высокопоставленных лиц, обвиняемых в "причастности к пыткам сирийского народа". Лидер повстанцев Абу Мохаммед аль-Джулани, заявил, что распустит силы безопасности бывшего режима.