Решение о предоставлении убежища Асаду принял лично Путин, заявил Песков
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Россия предоставила политическое убежище Башару Асаду с семьей - накануне, 8 декабря, они уже прибыли в Москву. В Кремле сегодня прокомментировали эту информацию, передает NUR.KZ.
На сайте "Аргументы и Факты" сообщается, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Аудиозапись этого сообщения публикует Telegram-канал СМОТРИ.
Отмечается также, что у президента Владимира Путина в официальном графике не запланирована встреча с Башаром Асадом. Других сведений по ситуации пресс-секретарь президента РФ не предоставляет.
Тем временем Telegram-канал РБК отмечает, что в Кремле считают преждевременным вопрос о сохранении военного присутствия России в Хмеймиме и Тартусе.
Напомним, вчера мы писали, что по информации российских СМИ, вечером 8 декабря Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Журналистам сообщил это источник в Кремле, отметив, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.
Ранее стало известно, что Дамаск оказался в руках повстанцев, а президент Сирии, возможно, покинул страну.
Позже два сирийских источника сообщили агентству Reuters, что существует очень высокая вероятность того, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.
Между тем департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет в задержании бывшего главы государства.
В МИД России заявили, что в результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
Добавим, корреспондент Би-би-си Стив Розенберг пишет по ситуации, что падение Асада – это удар по престижу России. Именно российская военная мощь помогала Башару Асаду удерживать власть на протяжении последних девяти лет, отмечается в материале.
"В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии", – сказал Песков, отметив, что сейчас наблюдается период трансформации, чрезвычайной нестабильности в Сирии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198078-putin-lichno-prinyal-reshenie-o-predostavlenii-politicheskogo-ubezhishcha-asadu-i-ego-seme-zayavil-peskov/