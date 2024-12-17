Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии
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Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за падением режима Асада в Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Такое заявление избранный президент США сделал на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Журналисты попросили его прокомментировать недавние события в Сирии.
"Никто не знает, кто такая другая сторона. Но я знаю Турцию. Он (Эрдоган - прим. ред.) - очень умный человек, они хотели этого тысячи лет, и он этого добился. Те люди, которые вошли туда, контролируются Турцией, и это нормально, это другой способ ведения борьбы", - Заявил Трамп.
Он подчеркнул, что не хочет, чтобы американские войска погибали в Сирии, однако отметил, что исход конфликтов на Ближнем Востоке остается неопределенным.
"Никто не знает, чем все это закончится", - резюмировал Трамп.
Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.
После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.
Сам Башар Асад вместе с семьей бежал в Москву, где ему предоставили убежище по указу Путина. Вчера Асад впервые прокомментировал произошедшее.
Президент США Джо Байден назвал свержение режима Асада в Сирии "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".
Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200964-tramp-nazval-erdogana-glavnoy-siloy-stoyashchey-za-nedavnimi-sobytiyami-v-sirii/