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Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за падением режима Асада в Сирии, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Такое заявление избранный президент США сделал на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Журналисты попросили его прокомментировать недавние события в Сирии.

"Никто не знает, кто такая другая сторона. Но я знаю Турцию. Он (Эрдоган - прим. ред.) - очень умный человек, они хотели этого тысячи лет, и он этого добился. Те люди, которые вошли туда, контролируются Турцией, и это нормально, это другой способ ведения борьбы", - Заявил Трамп.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы американские войска погибали в Сирии, однако отметил, что исход конфликтов на Ближнем Востоке остается неопределенным.

"Никто не знает, чем все это закончится", - резюмировал Трамп.

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Сам Башар Асад вместе с семьей бежал в Москву, где ему предоставили убежище по указу Путина. Вчера Асад впервые прокомментировал произошедшее.

Президент США Джо Байден назвал свержение режима Асада в Сирии "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200964-tramp-nazval-erdogana-glavnoy-siloy-stoyashchey-za-nedavnimi-sobytiyami-v-sirii/

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