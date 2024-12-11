Что сейчас происходит в Сирии: в Дамаске найдены десятки тел со следами пыток; повстанцы создают правительство

Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы назначили временным премьер-министром страны руководителя повстанческой администрации в провинции Идлиб Мухаммеда аль-Башира. Тем временем в морге одной из больниц Дамаска были обнаружены около сорока тел со следами пыток.

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Аль-Башир сам сообщил о своем назначении: его пост в телеграме показало государственное телевидение Сирии. «Генеральное командование поручило нам возглавить переходное правительство до 1 марта [2025 года]», — было сказано в сообщении.

Лидер возглавившей наступление на Дамаск группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (в России и многих других странах мира она запрещена как террористическая организация) Абу Мухаммад аль-Джулани ранее обещал назначить небольшой кабинет министров, чтобы как можно скорее возобновить работу государственных служб Сирии.

Члены нового правительства, включая временного премьер-министра, принадлежат к «Фронту спасения» — исламистской организации, которая координирует свои действия с «Хайят Тахрир аш-Шам», отмечает корреспондент Би-би-си в Дамаске Лина Синджаб.

Среди некоторых сирийцев растут опасения относительно того, что члены временного правительства представляют интересы только одной группы, добавила Синджаб.

Совет Безопасности ООН заявил, что работает над заявлением о ситуации в Сирии. Россия и США заявили, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена, что является редким совпадением позиций этих двух стран.

Дамаск постепенно возвращается к обычной жизни, однако в центре сирийской столицы по-прежнему продолжаются празднования в связи с падением режима Асада, передает другой корреспондент Би-би-си Барбара Плетт Ашер.

При этом в течение последних двух суток в городе постоянно слышны взрывы. По данным сирийских источников, армия Израиля наносит удары по инфраструктуре вооруженных сил Сирии.

Башар Асад, на протяжении многих лет правивший Сирией, бежал из страны. В воскресенье стало известно о том, что свергнутому диктатору предоставлено убежище в России, а во вторник замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу NBC подтвердил, что Асад остается в России.

Рябков отказался рассказывать, как именно Асада вывезли из Сирии, и подчеркнул, что тот в безопасности. Также, по словам Рябкова он «понятия не имеет, что происходит с [Асадом] сейчас».

Обнаруженные тела

Ранее лидер повстанцев Аль-Джулани также обещал наказать чиновников режима Асада, виновных в пытках политических противников. Он заявил, что имена этих людей будут опубликованы, новые власти страны также будут добиваться экстрадиции тех, кто бежал в другие страны.

Он добавил, что за информацию о высокопоставленных офицерах армии и служб безопасности, причастных к военным преступлениям, будут назначены вознаграждения.

Бойцы повстанческого движения в Дамаске сообщили, что в морге одной из больниц они обнаружили около 40 тел людей, которые подвергались пыткам.

«Я открыл дверь морга своими руками, это было ужасное зрелище: около 40 тел были свалены в кучу со следами жутких пыток», — цитирует агентство AFP слова одного из бойцов сопротивления.

«Мы сообщили военному командованию о том, что нашли, и скоординировали свои действия с „Сирийским Красным Полумесяцем", который перевез тела в больницу Дамаска, чтобы семьи могли приехать и опознать их», — рассказал боец.

AFP также сообщает, что его журналисты видели фотографии и видеозаписи с телами людей, предположительно, подвергшихся пыткам. Би-би-си не может независимо проверить эту информацию.

10 декабря сотни людей собрались вокруг нескольких тюрем, в том числе печально известной тюрьмы «Седная» в Дамаске, в надежде найти своих пропавших родственников.

В тюрьме «Седная» пыткам, сексуализированному насилию и казням подверглись тысячи людей, а их семьи часто в течение многих лет не знали, живы их родственники или мертвы.

Ранее организация «Сирийская гражданская оборона», более известная как «Белые каски», сообщила о завершении поисков заключенных в секретных камерах и подвалах тюрьмы «Седная». Проверка началась после сообщений освобожденных оттуда заключенных, которые утверждали, что многие все еще остаются в подземных камерах и подвалах.

«Белые каски» заявили, что в результате обыска «не было обнаружено ранее не распознанных или скрытых зон на территории объекта».

По некоторым оценкам, более 30 тысяч заключенных в тюрьме «Седная» были казнены или умерли в результате пыток, отсутствия медицинской помощи или голода в период с 2011 по 2018 год.

Правозащитные организации ранее называли ее «человеческой бойней».

«Седная», как и другие тюрьмы, была освобождена после того, как повстанцы взяли Сирию под контроль в минувшие выходные.

По словам координатора комиссии ООН по Сирии Линнеи Арвидссон, кадры и снимки, демонстрирующие условия содержания в тюрьмах режима Башара Асада, «шокируют, но не удивляют».

«Видеть эти подземные камеры без окон, где люди проводят годы и десятилетия без солнечного света, просто ужасно, — говорит она. — Условия, о которых мы слышали, действительно соответствуют тому, что мы видим».