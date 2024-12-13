США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования в Сирии

США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране, передает NUR.KZ со ссылкой на TRT Haber.

Соответствующее заявление сделал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"На данный момент мы проделали большую совместную работу", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Было подчеркнуто, что обе стороны добились прогресса по многим вопросам укрепления отношений между Турцией и США, в частности это касается Сирии.

"Мы сосредоточены на возможностях, открывающихся перед нами и сирийским народом. Мы сосредоточены на освобождении сирийского народа от оков Башара Асада", – заявил Блинкен, добавив, что Турция и США едины в том, какой хотят видеть новую Сирию.

Блинкен добавил, что Штаты поддерживают новое правительство Сирии, которое защищает права меньшинств и женщин, продолжает предоставлять услуги людям, поддерживает государственные институты и обязуется ликвидировать химическое оружие, если таковое будет найдено. Во временном правительстве Сирии также заявляли, что не будут поддерживать отношений с экстремистскими группировками.

"Наши страны много лет работали и много отдали, чтобы ликвидировать ДАИШ и предотвратить повторное возникновение этой угрозы. Крайне важно, чтобы мы продолжили эти усилия", – заключил Блинкен.

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу. Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Добавим, ранее Русская служба BBC опубликовала три наиболее вероятных сценария развития событий в Сирии.