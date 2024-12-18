"Мирное соглашение близко как никогда". Источники на переговорах в Дохе считают, что война в Газе может скоро закончиться

После нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Высокопоставленный палестинский чиновник, участвовавший в непрямом контакте, сообщил Би-би-си, что переговоры находятся в «решающей и заключительной фазе».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что соглашение ближе, чем когда-либо.

В последние недели США, Катар и Египет возобновили свои посреднические усилия, заявив, что видят у сторон больше готовности договориться, чем прежде.

Война между Израилем и ХАМАС продолжается больше года, с момента нападения боевиков на израильские поселения 7 октября 2023 года.

Израильская рабочая группа в настоящее время находится в столице Катара Дохе, где в эти дни эксперты отмечают повышенную дипломатическую активность — в город приехало много иностранных делегаций.

Трехэтапный мир

Палестинский чиновник изложил трехэтапный план, согласно которому гражданские лица и женщины-военнослужащие ЦАХАЛ, удерживаемые в качестве заложников в секторе Газа, будут освобождены в течение первых 45 дней, при этом израильские войска покинут центры городов, шоссе вдоль побережья сектора Газа и стратегический участок вдоль границы с Египтом.

По словам палестинского представителя, будет создан механизм, позволяющий перемещенным жителям Газы вернуться на север территории.

На втором этапе будут освобождены оставшиеся заложники, а израильские войска полностью выведены. И, наконец, третий этап станет официальным этапом завершения войны.

Из 96 заложников, до сих пор удерживаемых в секторе Газа, 62, по оценкам Израиля, все еще живы.

План, судя по всему, основан на предложении, изложенном президентом США Джо Байденом 31 мая. В сообщениях сторон, участвующих в переговорах, подчеркивается, что есть ключевые детали, которые еще необходимо проработать.

Раунд переговоров, прошедший в середине октября, завершился неудачей: ХАМАС отклонил предложение о краткосрочном прекращении огня.

Сообщается, что министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник членам комитета по иностранным делам израильского парламента, что Израиль не был так близок к соглашению по заложникам со времени предыдущей сделки. Судя по всему, он имел в виду обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными в ноябре 2023 года.

«Моя позиция по Газе ясна. После того, как мы победим военную и административную власть ХАМАС в Газе, Израиль получит контроль над безопасностью сектора с полной свободой действий», — написал он в соцсети Х.

По словам Каца, будущее сектора Газа будет похоже на ситуацию на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ осуществляет фактически полный контроль.

«Мы не допустим никакой террористической деятельности против израильских общин и израильских граждан из сектора Газа. Мы не допустим возврата к реальности, существовавшей до 7 октября», — написал Кац.

Такие комментарии, конечно, являются проблемой для посредников в переговорах, которые пытаются устранить разногласия с ХАМАС. Но некоторые министры крайне правого правительства Израиля дали понять, что на других условиях не поддержат сделку по Газе, которую даже в таком виде они называют безрассудной.

Толчок от Трампа?

Как стало известно из палестинских источников, 7 декабря Израиль прекратил полеты военной авиации и наблюдение беспилотников над территорией сектора на шесть часов по просьбе посредников, что позволило ХАМАС собрать информацию о заложниках.

Вскоре после этого прокатарское издание «Аль-Араби аль-Джадид» сообщило, что ХАМАС передал сотрудникам египетской разведки список больных и пожилых израильских заложников, а также лиц, имеющих гражданство США.

В начале войны Израиль обещал уничтожить административный и военный потенциал ХАМАС. По данным подконтрольного группировке Министерства здравоохранения, которые ООН считает достоверными, в ходе израильской военной операции погибли более 45 тысяч палестинцев.

Большая часть населения сектора, насчитывающего 2,3 млн. человек, была вынуждена покинуть свои дома в результате масштабных авиаударов и разрушений.

Победа Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США дала новый толчок дипломатическим усилиям. В ноябре Катар заявлял, что прекращает свою посредническую деятельность, так как стороны не показывают никакого желания к достижению общей цели.

На пресс-конференции в понедельник он снова предупредил, что соглашение о прекращении огня должно быть достигнуто до того, как он вступит в должность, заявив, что в противном случае «всё это будет неприятно».

Палестинская исламистская вооруженная группировка ХАМАС, которая управляла сектором Газа, совершила беспрецедентное нападение на юге Израиля 7 октября 2023 года. Около 1200 человек были убиты и еще 253 похищены и переправлены в сектор Газа.

Более 100 заложников были освобождены в результате переговоров или израильских военных спасательных операций. Но многих уже нет в живых, их тела ЦАХАЛ забрал из Газы и передал родным.