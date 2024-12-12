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Сирийские повстанцы обещают закрыть тюрьмы режима и обеспечить безопасность химического оружия, если оно найдется

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Сирийская тюрьма
Тюрьма. Иллюстративное фото: Izettin Kasim/Anadolu via Getty Images

Сирийские повстанцы планируют закрыть печально известные тюрьмы, работавшие в стране во время правления режима Асада, и обнародовать список имен высокопоставленных лиц, обвиняемых в «причастности к пыткам сирийского народа». Лидер повстанцев Абу Мохаммед аль-Джулани, заявил, что распустит силы безопасности бывшего режима, говорится в заявлении, с которым ознакомилось агентство Reuters.

После падения правительства Башара Асада в воскресенье появились видеозаписи освобождения тысяч заключенных из тюрьмы Седнайя, которую правозащитные группы называют «человеческой бойней». В докладе, опубликованном в 2022 году, базирующаяся в Турции Ассоциация заключенных и пропавших без вести в тюрьме Седнайя (ADMSP) заявила, что тюрьма «фактически превратилась в лагерь смерти» после начала гражданской войны в 2011 году.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга прав человека, с начала войны в тюрьмах содержалось полмиллиона человек, из которых около 100 000 умерли либо под пытками, либо из-за плохих условий содержания.

«Мы не помилуем тех, кто причастен к пыткам заключенных», — заявил Джулани, который сейчас использует свое настоящее имя Ахмед аль-Шараа, призвав «выдать всех преступников, которым удалось скрыться, чтобы они могли предстать перед судом».

В заявлении, с которым ознакомилось агентство Рейтер, Джулани сказал, что его группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» работает с международными организациями, чтобы обеспечить безопасность возможных мест хранения химического оружия.

В период с 2013 по 2018 год Human Rights Watch зафиксировала не менее 85 атак с применением химического оружия в Сирии, обвинив в большинстве из них правительство Асада. Правительство Асада отрицает, что когда-либо использовало химическое оружие.

Неизвестно, сколько у Сирии химического оружия, но считается, что режим хранит его запасы и что декларация Организации по запрещению химического оружия, подписанная Сирией в 2013 году, была неполной.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США «приветствуют» слова Джулани, но настаивают, что они должны быть подкреплены действиями.

«Наше внимание сосредоточено на том, чтобы это химическое оружие не попало в чужие руки», — добавила она.

Это же беспокоит и Израиль. Накануне израильские военные нанесли сотни ударов по территории Сирии и захватили ряд военных объектов. По сообщениям местных СМИ, один из ударов был нанесен по исследовательскому центру, предположительно связанному с производством химического оружия.

Переходный период

Во вторник Мухаммед аль-Башир, возглавляющий самопровозглашенное «Правительство спасения» повстанцев в контролируемом ХТШ Идлибе, был назначен временным премьер-министром страны до 1 марта.

В четверг представитель нового правительства Сирии Обейда Арнаут заявил агентству AFP, что действие конституции и парламента страны будет приостановлено на время трехмесячного переходного периода после отстранения от власти Асада.

«Будет создан судебный комитет и комитет по правам человека, который изучит конституцию и затем внесет в нее поправки», — сказал агентству AFP Арнаут.

Действующая конституция была принята в 2012 году и не определяет ислам в качестве государственной религии.

Арнаут сообщил, что во вторник состоится встреча «между министрами правительства спасения и бывшими министрами» администрации Асада для передачи власти.

«Этот переходный период продлится три месяца, — сказал он. — Наш приоритет — сохранить и защитить институты».

Выступая в штаб-квартире государственного телевидения, которое теперь контролируют новые власти, Арнаут пообещал, что они установят «верховенство закона».

«Всех, кто совершил преступления против сирийского народа, будут судить в соответствии с законом», — добавил он.

Отвечая на вопрос о религиозных и личных свободах, он сказал, что «мы уважаем религиозное и культурное разнообразие в Сирии», добавив, что они останутся неизменными.

В своем интервью газете Corriere della Sera, опубликованном в среду, Мухаммед аль-Башир призвал сирийцев, находящихся за границей, вернуться на родину.

«Я обращаюсь ко всем сирийцам за границей: Сирия теперь свободная страна, которая заслужила свою гордость и достоинство. Возвращайтесь», — сказал он.

Он сказал, что новые правители Сирии будут готовы работать с кем угодно, лишь бы те не поддерживали Асада.

В четверг в Дамаск прибыла турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой разведки Ибрагимом Калыном.

В среду Катар заявил, что «скоро» вновь откроет свое посольство в Дамаске, а госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, прибудет в Турцию в пятницу, чтобы обсудить события в Сирии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2199791-siriyskie-povstancy-obeshchayut-zakryt-tyurmy-rezhima-i-obespechit-bezopasnost-himicheskogo-oruzhiya-esli-ono-naydetsya/

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