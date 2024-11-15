Сможет ли Трамп баллотироваться на третий срок

После победы Дональда Трампа в выборах 2024 года некоторые его сторонники и противники заговорили о том, что избранный президент может баллотироваться и на третий срок, передает Euronews.

Как сообщает издание, после того, как Дональд Трамп победил в президентских выборах 2024 года, некоторые его сторонники и противники заговорили о том, что избранный президент может баллотироваться на третий срок через четыре года.

Да и сам Дональд Трамп не раз намекал, что может вновь прийти в Белый дом в 2028 году.

Однако как пишет издание, Трамп не может баллотироваться на третий президентский срок в 2028 году, поскольку это напрямую запрещено Конституцией США.

"В 22-й поправке четко и недвусмысленно говорится, что никто не может быть избран президентом более двух раз, как в случае с Трампом, так и в случае с последовательными или непоследовательными сроками", - отмечается в публикации.

Чтобы баллотироваться снова, избранному президенту придется отменить 22-ю поправку, а это практически невозможно, поскольку для этого необходима поддержка подавляющего большинства членов Палаты представителей, Сената и отдельных штатов, отмечает издание.

При этом один из возможных вариантов изменения Конституции требует согласия двух третей членов Палаты представителей и Сената, а также 75% штатов США.

"В другом случае 34 из 50 штатов должны согласиться на проведение конвенции по статье V для обсуждения возможных изменений в Конституции. Даже если конвенция получит достаточную поддержку для проведения, любые предложенные изменения должны будут получить поддержку 38 штатов.

Учитывая неизбежную оппозицию демократов, а также республиканцев, которые могут быть против, Трамп наверняка не сможет собрать достаточно поддержки, чтобы даже попытаться отменить поправку", - отмечается в материале издания.

Между тем в случае, если бы Трамп действительно решит вновь участвовать в президентской гонке в 2028 году, к тому времени ему будет 82 года, а выход 81-летнего президента Джо Байдена из гонки 2024 года, в основном из-за опасений по поводу его возраста, показывает, что возраст имеет значение для мнения американского электората.

Издание отмечает, что единственный человек, который занимал пост президента США более двух раз - Франклин Рузвельт. Он был президентом четыре срока - с 1933 по 1945 год, до того как в 1951 году вступила в силу 22-я поправка.

Напомним, ранее стало известно имя победителя президентской гонки в США - очередным, 47-м по счету, президентом страны станет республиканец Дональд Трамп. Ему это удалось в результате достижения отметки в 270 голосов выборщиков.

Оппонентка Трампа, кандидат от демократов и нынешний вице-президент Камала Харрис, поздравила республиканца с победой, а также призвала людей, отдавших за нее голос, принять результаты этих выборов.

После выборов действующий президент Джо Байден позвонил Трампу и обсудил с ним вопрос мирной передачи власти, а также предложил ему встретиться в Белом доме.

Недавно также прошла встреча пока действующего и новоизбранного президентов США в Белом доме. Во время встречи действующий президент Джо Байден сказал новоизбранному президенту, Дональду Трампу, что рассчитывает на "плавный переход" власти. Байден добавил, что он обеспечит комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда тот вновь займет Белый дом в январе.

Добавим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.