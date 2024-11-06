Трамп объявил о своей победе на выборах президента
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Республиканец Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. Своим сторонникам во Флориде он пообещал "золотой век Америки", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
"Я хочу поблагодарить американский народ за необыкновенную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом", - заявил он сторонникам во Флориде.
Трамп пообещал "золотой век Америки".
"Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки", - сказал он.
Избранным президентом Трампа уже объявили в Палате представителей США.
Согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.
По стране уже закрылись все избирательные участки.
Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183778-tramp-obyavil-o-svoey-pobede-na-vyborah/