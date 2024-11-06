Трамп объявил о своей победе на выборах президента

Республиканец Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. Своим сторонникам во Флориде он пообещал "золотой век Америки", передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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"Я хочу поблагодарить американский народ за необыкновенную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом", - заявил он сторонникам во Флориде.

Трамп пообещал "золотой век Америки".

"Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки", - сказал он.

Избранным президентом Трампа уже объявили в Палате представителей США.

Согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, обогнав оппонентку Камалу Харрис. Перед этим республиканец лидировал в "колеблющихся" штатах.

По стране уже закрылись все избирательные участки.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

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