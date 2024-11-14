По данным американских СМИ, Республиканской партии США удалось получить большинство в Палате представителей. Тем временем избранный президент США Дональд Трамп сделал серию новых назначений в своей будущей администрации: главой Госдепа должен стать сенатор Марко Рубио, а Национальную разведку предложено возглавить бывшей конгрессвумен, которая призывала «признать легитимные опасения России» относительно гипотетического приема Украины в НАТО.

Для того, чтобы сохранить контроль над нижней палатой американского Конгресса, республиканцам было необходимо 218 мандатов. Еще недавно для получения большинства республиканцам не хватало два мандата, но теперь телекомпания CBS News (американский партнер Би-би-си) прогнозирует, что им это удалось.

Подсчет голосов в некоторых округах еще продолжается: это связано с тем, что часть избирательных комиссий должна тщательно проверять все документы и учитывать бюллетени, пришедшие по почте.

Предполагается, что у Республиканской партии будет около 220-222 голосов в Палате представителей.

Таким образом, теперь республиканцы контролируют обе палаты Конгресса: сразу после президентских выборов они вернули себе контроль над Сенатом.

В течение как минимум ближайших двух лет, то есть до следующих выборов, Демократическая партия будет лишена власти, а вступающий в должность Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку Конгресса, чтобы реализовать свои планы и назначить ключевых чиновников администрации.

Впрочем, как отмечают корреспонденты Би-би-си, республиканское большинство в обеих палатах невелико, что может привести к некоторым затруднениям при голосовании. Однако как минимум в первые месяцы нового президентского срока Трампа большинство республиканцев будут безусловно поддерживать своего президента.

Контроль оппозиции над какой-либо из палат Конгресса может представлять серьезные проблемы для лидера Белого дома — как на своем опыте убедились как уходящий президент Джо Байден, так и Трамп во время первого срока, отмечают наши корреспонденты.

Республиканцы имели большинство в обеих палатах Конгресса в 2017 и 2018 годах, когда президентом был Дональд Трамп.

Лидером большинства в Сенате стал Тун. Трамп, вероятно, предпочел бы другого

Лидером фракции Республиканской партии в Сенате США избран сенатор от Южной Дакоты Джон Тун. Он получил больше всего голосов во время тайного голосования, в котором также участвовал представитель Флориды Рик Скотт — политик, поддержанный близким окружением Дональда Трампа.

Ранее лидером республиканцев в Сенате был Митч Макконнелл — эту должность он занимал в течение последних 17 лет.

Как передают корреспонденты Би-би-си, кандидатуру Скотта поддержал самый богатый человек мира, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск, который тесно сотрудничает с Трампом и получит должность в его администрации. Скотта считают менее традиционным политиком и более ярким представителем трамповского крыла Республиканской партии.

Однако сенаторы предпочли более привычного им сенатора Туна, который в течение предыдущих четырех лет был вторым по влиятельности республиканцем в Сенате (после Макконнелла).

По словам корреспондента Би-би-си в США, формально Трамп не вмешивается в выборы лидера республиканцев в Сенате, однако члены его окружения пытались на них повлиять. Поэтому избрание Туна можно рассматривать как демонстрацию некоторой независимости сенаторов от будущего хозяина Белого дома.

Рубио и Габбард: главы Госдепа и Национальной разведки — что о них известно

Тем временем в среду Трамп также официально назначил сенатора от Флориды Марко Рубио на должность главы Государственного департамента в своей будущей администрации. Ранее о такой возможности писали американские СМИ.

В январе, когда в США официально произойдёт смена администрации, Рубио станет первым латиноамерикацем (хоть и родившимся в штате Флорида) на посту главы Госдепартамента.

В прошлом Рубио неоднократно выступал за ужесточение внешней политики США в отношении «геополитических врагов» Америки, включая Китай, Иран и Кубу. Он также голосовал против выделения Конгрессом Киеву последнего пакета американской помощи.

Комментатор консервативного телеканала Fox News и бывшая конгрессвумен Талси Габбард получила должность руководителя Национальной разведки.

Габбард известна как противник выделения военной помощи Киеву.

24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, она написала в сети Х (бывший твиттер): «Этой войны и всех страданий можно было легко избежать, если бы администрация Байдена и НАТО просто признали легитимные опасения России в области безопасности в связи с потенциальным членством Украины в НАТО, что означало бы присутствие американских и натовских войск прямо на российской границе».

В 2017 году она посетила Сирию и встретилась с президентом этой страны Башаром Асадом, хотя к тому моменту против него уже выдвигалось множество обвинений в грубейших нарушениях прав человека во время войны.

Генпрокурором США должен стать Мэтт Гетц

Еще одним назначенцем Трампа стал конгрессмен Мэтт Гетц — ему предложено возглавить Министерство юстиции, то есть стать генеральным прокурором США.

Его кандидатура наверняка вызовет серьезные споры, поскольку Гетца подозревали в преступлениях, но обвинения в связи с этим так и не были предъявлены за недоказанностью.

42-летний Гетц является конгрессменом с 2017 года, он один из самых лояльных сторонников Трампа в Конгрессе США, который назвал себя «либертарианцем-популистом».

Против него выдвигались подозрения в незаконной перевозке детей с целью сексуальной эксплуатации. Министерство юстиции отказалось предъявить ему в связи с этим обвинения, однако в отношении Гетца продолжается расследование комитета Палаты представителей по этике.

Гетц также был главным инициатором смещения республиканского спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в октябре 2023 года. Сам Маккарти говорил, что инициатива о его отставке может быть связана с тем, что конгрессмены решили расследовать деятельность Гетца.

Кандидатуры руководителей новой администрации Трампа еще должны быть утверждены Сенатом США.