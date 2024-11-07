Камала Харрис обратилась к сторонникам после поражения на выборах

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила с речью перед сторонниками после поражения на выборах президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Харрис призвала своих сторонников продолжать придерживаться тех ценностей, которые двигали ее кампанию.

"Хотя я признаю эти выборы, я не признаю борьбу, которая подпитывала эту кампанию. Борьба за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей, борьба за идеалы, лежащие в основе нашей нации, идеалы, которые отражают Америку в лучшем виде, это борьба, от которой я никогда не откажусь", — сказала она, выступая в Университете Говарда в Вашингтоне.

Она также призвала своих сторонников принять результаты выборов.

В своем выступлении Харрис поблагодарила действующего президента Джо Байдена за веру в нее и поддержку. Она также отметила, что все довольна своей предвыборной кампанией.

"Я так горжусь гонкой, которую мы провели, и тем, как мы ее провели. За 107 дней этой кампании мы создавали сообщество и коалиции, воссоединив людей из всех слоев общества и происхождения, объединенных любовью к стране, с энтузиазмом и радостью в нашей борьбе за будущее Америки", — заявила Харрис.

Американцам, расстроенным результатами прошедших выборов, Камала Харрис посоветовала не опускать руки. Она призвала своих молодых сторонников продолжать пытаться сделать мир лучше.

"Сейчас не время опускать руки, сейчас время засучить рукава. Это время организоваться, мобилизоваться и оставаться вовлеченными ради свободы, справедливости и будущего, которое, как мы все знаем, мы можем построить вместе.

Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на городской площади. И мы также будем вести ее более тихими способами — тем, как мы живем, относясь друг к другу с добротой и уважением; глядя в лицо незнакомцу и видя ближнего; всегда используя нашу силу, чтобы поднять людей, бороться за достоинство, которого заслуживают все люди", — заключила Харрис.