Трамп выдвинул на пост главы Минздрава антиваксера

Трамп выдвинул племянника Джона Кеннеди и своего бывшего соперника по предвыборной гонке Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава, передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Я рад объявить Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США (HHS)», — написал он.

По мнению Трампа, американцы слишком долго «страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения».

Политик заверил, что при Кеннеди-младшем HHS будет играть большую роль в обеспечении того, чтобы каждый гражданин был защищен от вредных химикатов, загрязняющих веществ, пестицидов, фармацевтических продуктов и пищевых добавок, а тот как министр «положит конец эпидемии хронических заболеваний и сделает Америку снова великой и здоровой».

Кеннеди-младшему 70 лет. Ранее он баллотировался на пост президента США как независимый кандидат, однако позднее снялся с гонки и поддержал Трампа.

Трамп публично обещал взять Кеннеди-младшего в свою команду, если тот снимется с гонки. Этому предшествовали недели переговоров между их штабами. Будучи антиваксером, Кеннеди нередко критиковал Трампа за его меры по противодействию COVID и программы ускорения производства вакцин. Республиканец, в свою очередь, назвал Кеннеди представителем «радикальных левых».

Кеннеди-младший увлекается конспирологическими теориями. Среди прочего он обвинял ЦРУ в причастности к гибели своего отца и выступал против вакцинации, настаивая, что она приводит к умственным отклонениям у детей. Он стал главным юридическим советником организации, пропагандирующей подобные взгляды, а также написал несколько книг о вреде прививок. Во время пандемии COVID-19 его взгляды стали еще более радикальными.

Политик обещает покончить с «коррумпированным слиянием государственной власти и корпораций», которые пытаются «отравить наших детей и наш народ с помощью химикатов и фармацевтических препаратов» и «уничтожить средний класс».