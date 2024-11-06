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Fox News: Трамп набирает необходимые 270 голосов выборщиков для избрания президентом

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, передает NUR.KZ.

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По правилам, выборы президента выигрывает тот, кто преодолеет отметку в 270 голосов. У Дональда Трампа, как показывают данные телеканала, получилось набрать уже 277.

У его оппонентки Камалы Харрис 226 голосов.

Голоса
Голоса. Скриншот: foxnews.com

Однако CNN показывает другие данные: у Трампа 246 голосов, у Харрис - 187.

Тем временем The New York Times сообщает о 248 голосах в пользу Трампа и 214 у Камалы Харрис. У The Washington Post - 247 и 213 соответственно.

Ранее мы писали, что Трамп лидирует в "колеблющихся" штатах, также недавно по США закрылись все избирательные участки.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183714-fox-news-tramp-nabiraet-neobhodimye-270-golosov-vyborshchikov-dlya-izbraniya-prezidentom/

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