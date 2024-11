Fox News: Трамп набирает необходимые 270 голосов выборщиков для избрания президентом

Согласно предварительным данным Fox News, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом Соединенных Штатов, передает NUR.KZ.

По правилам, выборы президента выигрывает тот, кто преодолеет отметку в 270 голосов. У Дональда Трампа, как показывают данные телеканала, получилось набрать уже 277.

У его оппонентки Камалы Харрис 226 голосов.

Голоса. Скриншот: foxnews.com

Однако CNN показывает другие данные: у Трампа 246 голосов, у Харрис - 187.

Тем временем The New York Times сообщает о 248 голосах в пользу Трампа и 214 у Камалы Харрис. У The Washington Post - 247 и 213 соответственно.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Избранный глава государства станет 47-м по счету.