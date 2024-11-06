Стало известно, когда состоится инаугурация следующего президента США

Инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

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Как сообщает телеканал, среди неофициальных традиций этого дня - прогулка недавно вступившего в должность президента по Пенсильвания-авеню по маршруту парада (между Капитолием и Белым домом).

Отмечается, что первым президентом, совершившим такую прогулку в 1977 году, был Джимми Картер.

Между тем в США, по данным местного телеканала, уже начали подготовку к инаугурации - законодатели забивают первые гвозди в деревянный каркас, который в конечном итоге станет платформой для процедуры инаугурации.

Сенатор Эми Клобушар - демократ из Миннесоты, председатель Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям отмечает, что платформа, которую они соорудили, в конечном итоге будет вмещать 1600 человек.

Как сообщается на официальном туристическом сайте Вашингтона, каждые 4 года можно стать свидетелем процедуры инаугурации президента США и принять участие в ней. Следующая инаугурация состоится 20 января 2025 года на западной лужайке Капитолия США.

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Что касается последних новостей касательно выборов, Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка с избирателем во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов.

В городе Милуоки штата Висконсин повторно пересчитают больше 30 тысяч голосов из-за вышедших из строя счетных машин.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что признает поражение на выборах, если сочтет, что проиграл "честно". А еще он заявил о "массовом мошенничестве".