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Стало известно, когда состоится инаугурация следующего президента США

Опубликовано:

Капитолий
Капитолий. Фото: David McNew/Getty Images

Инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

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Как сообщает телеканал, среди неофициальных традиций этого дня - прогулка недавно вступившего в должность президента по Пенсильвания-авеню по маршруту парада (между Капитолием и Белым домом).

Отмечается, что первым президентом, совершившим такую прогулку в 1977 году, был Джимми Картер.

Между тем в США, по данным местного телеканала, уже начали подготовку к инаугурации - законодатели забивают первые гвозди в деревянный каркас, который в конечном итоге станет платформой для процедуры инаугурации.

Сенатор Эми Клобушар - демократ из Миннесоты, председатель Объединенного комитета Конгресса по инаугурационным церемониям отмечает, что платформа, которую они соорудили, в конечном итоге будет вмещать 1600 человек.

Как сообщается на официальном туристическом сайте Вашингтона, каждые 4 года можно стать свидетелем процедуры инаугурации президента США и принять участие в ней. Следующая инаугурация состоится 20 января 2025 года на западной лужайке Капитолия США.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183568-stalo-izvestno-kogda-sostoitsya-inauguraciya-sleduyushchego-prezidenta-ssha/

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