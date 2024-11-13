"Политика - дело жесткое": Трамп и Байден встретились в Белом доме (фото)

Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом - впервые со времени своего предыдущего правления на посту президента США, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте CNN, этот визит Дональда Трампа в Белый дом - первый со времен его предыдущего срока на президентском посту.

Во время встречи действующий президент Джо Байден сказал новоизбранному президенту, Дональду Трампу, что рассчитывает на "плавный переход" власти.

Байден добавил, что он обеспечит комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда тот вновь займет Белый дом в январе.

Трамп и Байден в Белом доме. Фото: Alex Wong / Getty Images

"Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд. Поздравляю", — сказал Байден, когда Трамп сел рядом с ним перед пылающим камином в Овальном кабинете.

Байден поприветствовал избранного президента, после чего два лидера пожали друг другу руки.

"Политика - дело жесткое, и во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это прекрасный мир, и я это очень ценю", - ответил Трамп Байдену.

Трамп и Байден в Белом доме. Фото: Alex Wong / Getty Images

Напомним, 5 ноября в США прошли выборы президента, на которых уверенную победу одержал Дональд Трамп. Он станет 47-м главой государства, также это будет его второй президентский срок. С победой Трампа поздравили мировые лидеры, включая президента Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.