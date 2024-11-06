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Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента США

Опубликовано:

Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Saul Loeb/Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис позвонила победившему на президентских выборах Дональду Трампу и поздравила его, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

"Камала Харрис позвонила Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, и обсудила важность мирной передачи власти, сообщил высокопоставленный помощник Харрис", - пишет газета.

5 ноября в США состоялись выборы президента, на которых победил уже занимавший пост главы государства Дональд Трамп, набрав достаточное количество голосов избирателей.

С победой его поздравили мировые лидеры, включая президента Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Трамп станет 47-м по счету.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184105-harris-pozvonila-trampu-i-pozdravila-ego-s-pobedoy-na-vyborah/

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