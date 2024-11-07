Байден позвонил Трампу после выборов президента США

Президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома.

Там отметили, что Байден в поздравлении Трампу заявил о необходимости работы для объединения страны.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.