Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Байден позвонил Трампу после выборов президента США

Опубликовано:

Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома.

Там отметили, что Байден в поздравлении Трампу заявил о необходимости работы для объединения страны.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2184183-bayden-pozvonil-trampu-posle-vyborov-prezidenta-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie