Совершенно разные настроения: как звучали кандидаты в президенты США перед выборами

Сегодня, 5 ноября, состоятся выборы президента США. Кандидаты, сами по себе имеющие множество различий, и предвыборную гонку завершали в диаметрально противоположных настроениях, передает NUR.KZ.

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Издание The New York Times отмечает, что настроения и послания кандидатов в президенты на финише их кампаний отличались сильнее, чем когда-либо ранее.

Соперники на пост президента, по оценке журналистов, "по сути предлагали две конкурирующие версии реальности" в последние часы перед днем ​​выборов.

Так, Трамп заявил, что страна находится на грани краха, а вице-президент Харрис делала акцент на обещании лучшего будущего.

Трамп неоднократно поднимал вопрос о неконтролируемой иммиграции и опасностях политики демократов, выступая в Северной Каролине, Пенсильвании и Мичигане.

Харрис проехала по Пенсильвании с относительно более оптимистичной речью - она говорила об укреплении экономики и восстановлении федеральных прав на аборт.

"Америка готова к новому началу: где мы будем видеть в наших соотечественниках-американцах не врагов, а соседей", - заявила она своим сторонникам в Аллентауне.

Примерно в 30 милях к юго-западу Трамп в общих чертах изображал нелегальных иммигрантов как психически больных преступников и называл обвиняемых в преступлениях "дикарями" и "животными".

Несмотря на резко различающиеся тональности выступлений кандидатов, борьба остается напряженной: окончательные опросы New York Times/Siena College показывают, что кандидаты имеют равное или лишь незначительное преимущество во всех семи колеблющихся штатах, пишут авторы статьи.

Иначе трактует финальные речи Трампа консервативное издание New York Post. Бывший президент в понедельник в своем последнем обращении к избирателям перед днем ​​выборов пообещал привести США к новому "золотому веку", отмечается в статье.

"Мое послание американцам сегодня вечером простое: мы не должны так жить. Мы не должны мириться со слабостью, некомпетентностью, упадком и разложением. С вашим завтрашним голосованием мы сможем решить каждую проблему, с которой сталкивается наша страна, и привести Америку и весь мир к новым вершинам славы", - цитирует Трампа издание.

Трамп пообещал слушателям "восстановить мир во всем мире и спасти американскую мечту".

"Вместе мы начнем четыре величайших года в истории нашей страны и запустим самый необычайный экономический бум, который когда-либо видел мир. Это будет золотой век Америки!" - сказал он, пообещав рост заработной платы, рост доходов и увеличение числа рабочих мест.

Высказался бывший президент и по альтернативе для американцев - что будет, если они проголосуют за Камалу Харрис.

"Если вы проголосуете за Камалу, вас ждут еще четыре года страданий, неудач и катастроф. Наша страна может никогда не оправиться", - сказал Трамп.

Трамп также заявил: он согласится с результатами выборов во вторник только в том случае, если придет к выводу, что выборы были проведены честно, приводит его слова издание "Голос Америки". Критики-демократы считают, что такой исход возможен только в случае его победы.

"Как Трамп, так и Харрис собрали огромные команды юристов, чтобы оспаривать результаты голосования и вопросы подсчета голосов по мере их возникновения во вторник в течение дня, вечером и в последующие дни, пока не выявится явный победитель", - сообщается в статье.

Оба кандидата, тем не менее, сходятся в одном - выражают оптимизм по поводу результатов выборов.

Трамп утверждает, что победит с большим отрывом. Если так, то победа сделает его вторым президентом, занимавшим два срока с перерывом после Гровера Кливленда в 1880-х годах. Трамп также станет первым правонарушителем на посту президента. В ноябре он ожидает приговора после того, как был признан виновным по 34 обвинениям, связанным с выплатой денег за молчание порнозвезде перед его успешной президентской гонкой 2016 года.

Харрис ранее заявляла, что является аутсайдером кампании, но в последнее время она стала проявлять больше оптимизма, и теперь говорит, что рассчитывает стать президентом. В случае избрания она станет первой женщиной на этом посту, первым представителем южноазиатского происхождения и вторым темнокожим президентом после Барака Обамы.

Отметим, согласно информации на сайте системы досрочного голосования университета Флориды, к моменту написания статьи на выборах президента США уже проголосовали досрочно 82 713 594 избирателя. Более 15 млн голосов отдали демократы, более 14 млн - республиканцы.

Напомним, в воскресенье вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис сообщила журналистам, что проголосовала на выборах и отправила бюллетень по почте. Ранее мы писали, что однопартиец Харрис и действующий президент США Джо Байден тоже уже отдал свой голос на предстоящих выборах. К слову, чтобы проголосовать, главе государства пришлось ждать очереди 37 минут.

По мере приближения выборов растет напряжение: соцсети в США заполнены обвинениями в подтасовках, американские новостные агентства готовятся к борьбе с дезинформацией, а власти вводят усиленные меры безопасности для охраны объектов во время выборов. СМИ пишут о размещении снайперов на крышах и осмотре территорий с помощью дронов.

Президентские выборы в США, которые состоятся сегодня, 5 ноября 2024 года, станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Избирательные участки, где граждане США смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, начнут работу в 6:00 по местному времени - 16:00 по времени Астаны. Подсчет голосов начнется после закрытия всех участков - в Казахстане в это время только начнет рассветать. Русская служба Би-би-си пишет, что ожидание результатов выборов может занять всего несколько часов, а может и затянуться на несколько дней или даже недель.