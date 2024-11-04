В США накануне выборов соцсети заполнены обвинениями в подтасовках

Накануне выборов в США в соцсетях стремительно распространяются слухи о якобы происходящих злоупотреблениях и подлоге при голосовании. Нашлось место и вводящим в заблуждение обвинениям, и откровенной лжи.

Информацию о сотнях предположительных нарушений в процессе голосования собирают и распространяют как отдельные пользователи, так и группы: среди них есть независимые сообщества, а также группы, связанные как с республиканцами, так и с демократами.

На этой неделе сам Дональд Трамп заявил о подлогах в одном из ключевых штатов — Пенсильвании.

В воскресенье он, несмотря на выходной день, провел предвыборные митинги как раз в Пенсильвании, а также Северной Каролине и Джорджии, а его соперница от Демократической партии Камала Харрис посетила Мичиган.

Если из 50 штатов большинство почти неизменно на каждых выборах голосует либо за республиканцев, либо за демократов, то все вышеперечисленные (помимо них есть еще Висконсин, Невада и Аризона) относятся к так называемым колеблющимся, то есть там теоретически может победить любой из кандидатов.

Кандидатам, разрыв между которыми, судя по многочисленным опросам общественного мнения, сохраняется минимальным, для победы на выборах нужно заручиться голосами по крайней мере трех колеблющихся штатов.

"Пенсильвания жульничает на невиданном ранее уровне, и ее поймали за руку, — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. — Сообщайте о мошенничестве властям, правоохранительным органам нужно действовать немедленно!"

Во время митинга в Пенсильвании Трамп заявил: "В Ланкастере они обнаружили 2600 бюллетеней, все заполненные одной и той же рукой. Другими словами, одинаковый почерк, одна и та же рука, все одинаковое. А потом они идут и говорят: "Ну, это же сторонник теории заговора". Это ужасное событие, произошедшее с нашей страной".

В округе Ланкастер действительно нашли поддельные документы — но не бюллетени, как заявил Трамп с трибуны, а формы для регистрации избирателей. Еще полторы недели назад об этом заявили местные чиновники, обнаружившие подозрительные бумаги, а правоохранительные органы начали расследование.

Глава избиркома штата, республиканец Эл Шмидт призвал к бдительности и предостерег избирателей от "полуправды" и дезинформации, циркулирующей в соцсетях.

Сам Дональд Трамп, на вопрос о том, примет ли он результаты выборов 2024 года, заявил, что сделает это, если выборы будут "честными, законными и правильными".

При этом, согласно последнему опросу общественного мнения, большинство американцев (до 70%) ожидают, что в случае поражения он не согласится с результатами выборов.

Как из мухи сделать слона

Эксперты утверждают, что отдельные случаи фальсификации результатов голосования и административных ошибок на президентских выборах в США происходили всегда. Так было и в 2020 году, когда в выборах приняли участие более 150 миллионов избирателей.

Однако теперь информация о реальных инцидентах распространяется в соцсетях в беспрецедентных масштабах и используется, наряду с фейковыми сообщениями, как доказательство широко распространенного мошенничества.

Так, в южной Калифорнии десятки бюллетеней были найдены в ливневой канализации. Несмотря на то, что обстоятельства произошедшего так и не были выяснены, чересчур бдительные пользователи соцсетей немедленно заподозрили преднамеренное мошенничество.

"Они БУДУТ мошенничать", — утверждается в одном из тысяч опубликованных в связи с этим инцидентом комментариев.

Поскольку в последние дни всплыли новые случаи, включая историю с бюллетенями в Пенсильвании и с китайским студентом, которого обвиняют в незаконном голосовании в Мичигане, власти поспешили указать на то, что это лишь свидетельствует об их бдительности.

Однако те, кто верит в теории заговора о широкомасштабном мошенничестве, склонны видеть в этих инцидентах доказательство скоординированного плана демократов по "фальсификации" выборов.

"Посмотрите на это новое мошенничество с избирателями, — гласил один типичный комментарий в ответ на новости из Пенсильвании. — Демократы уже делают все возможное, чтобы украсть еще одни выборы".

Кто стоит за потоком обвинений

Масса заявлений о фальсификациях была выложена в соцсети группами, которые занимаются краудсорсингом — сбором подобных обвинений.

Одна из таких групп — прореспубликанская True The Vote, она была основана в Техасе в 2009 году и давно твердит о манипуляциях с выборами. В приложении, разработанном True the Vote под названием VoteAlert, сторонники публикуют примеры предполагаемых нарушений.

Группа собрала множество заявлений, от незначительных нарушений процедуры до обвинений в преднамеренной фальсификации. У нее имеются свои люди, которые отслеживают трансляции с камер, направленных на урны для голосования в ряде штатов.

"Мы надеемся, что ровным счетом ничего там не увидим", — сказала основательница True the Vote Кэтрин Энгельбрехт во время одной из недавних регулярных онлайн-встреч со своими сторонниками, но при этом намекнула, что группы, связанные с демократами, намеревались совершить фальсификацию выборов в больших масштабах.

"Если они хотят попытаться провернуть такие вещи, которые мы видели в 2020 году, им вряд ли это сойдет с рук, потому что у нас глаза буквально повсюду", — добавила она.

Есть и другие группы, которые тоже просят своих сторонников сообщать о предполагаемых нарушениях.

Так, поддерживающий Трампа комитет политических действий Илона Маска создал сообщество, похожее на доску объявлений в соцсети Х, в которое входит около 50 тыс. человек, где слухи и обвинения в избирательных нарушениях публикуются чуть ли не каждую минуту, практически круглосуточно.

Имеется также группа Election Integrity Network, основанная бывшим адвокатом Трампа, который оспаривает регистрацию избирателей и ведет набор наблюдателей за выборами.

Объем сообщений на этих платформах, а также размытость некоторых утверждений, часто исходящих из анонимных источников, делают практически невозможной проверку каждого утверждения. При этом все эти группы и избирательная кампания Трампа заявляют, что эти усилия направлены исключительно на обеспечение честности и прозрачности голосования.

Перед выходными ФБР выпустило заявление, в котором обратило внимание на циркулирующие в сети фейки о фальсификациях во время голосования. В частности, бюро упомянуло распространившийся в соцсетях ролик о группах, организованно участвующих в махинациях на избирательных участках. Речь идет о видео, на котором, как утверждают пользователи, нелегальных мигрантов свозят на участки в Пенсильвании для поддержки Камалы Харрис.

Чиновники отвергли эти обвинения и заявили, что кадры были преднамеренно вырваны из контекста: на самом деле это была группа граждан США, приехавшая подать заявку на получение бюллетеней для голосования по почте.

Еще одно видео, на котором якобы иммигрант с Гаити дважды голосует за Харрис в двух разных округах штата Джорджия, власти штата назвали фейком и предположили, что за его созданием стоят российские "тролли". В пятницу эту гипотезу подтвердили и спецслужбы США. ФБР, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управление директора национальной разведки обнародовали совместное заявление, в котором предупредили о волне фейков, исходящей от Москвы. Цель этой кампании, считает разведывательное сообщество, — "подрыв доверия к честности выборов и разобщение американцев".

Между тем, как говорят эксперты, последствия всего этого вала обвинений могут быть непредсказуемыми. Министерство внутренней безопасности США в своем меморандуме, о котором стало известно американским СМИ, заявило, что теории заговора вокруг выборов могут привести к активным действиям экстремистов внутри страны.

При этом наблюдатели ожидают, что волна дезинформации продолжится и после дня выборов, которые, как ожидается, будут одними из самых напряженных в современной истории США, а подсчет всех голосов и определение победителя могут занять несколько дней.