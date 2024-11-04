Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снайперов и дронов задействуют во время выборов президента США

Опубликовано:

Женщина держит в руке флаг США
Выборы в США. Иллюстративное фото: Brandon Bell / Getty Images

Власти США вводят усиленные меры безопасности для охраны объектов при выборах, среди них — размещение снайперов на крыше и осмотр территорий с помощью дронов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Так, в Неваде и Вашингтоне задействовали Национальную гвардию на случай беспорядков. Секретарь Аризоны Эйдриен Фонтез, который будет подтверждать результаты голосования по всему штату, заявил о планах надеть бронежилет на случай нападения. В некоторых округах Аризоны также ввели наблюдение с помощью беспилотников и мониторинг соцсетей на предмет сообщений об угрозах. В округе Марикопа того же штата приостановили прием заявления на отпуск для спасателей, а также планируют разместить снайперов на крышах в случае необходимости.

Некоторые избиркомы передали местной полиции номера телефонов каждого участка — правоохранители смогут позвонить после получения сообщений о потенциальной угрозе, прежде чем прислать полицейских и сорвать голосование.

Как отмечает WP, власти хотят подарить американцам уверенность в безопасности проведения голосования после беспорядков на предыдущих выборах. В 2020 году Дональд Трамп, который участвует в гонке и в 2024 -м, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования сфальсифицированы.

6 января 2021 года толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия, где конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. В результате беспорядков пятеро погибли, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. По этому делу вынесены более 600 приговоров, одним из обвиняемых стал Трамп.

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182391-snayperov-i-dronov-zadeystvuyut-vo-vremya-vyborov-prezidenta-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie