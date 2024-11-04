Снайперов и дронов задействуют во время выборов президента США

Власти США вводят усиленные меры безопасности для охраны объектов при выборах, среди них — размещение снайперов на крыше и осмотр территорий с помощью дронов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Так, в Неваде и Вашингтоне задействовали Национальную гвардию на случай беспорядков. Секретарь Аризоны Эйдриен Фонтез, который будет подтверждать результаты голосования по всему штату, заявил о планах надеть бронежилет на случай нападения. В некоторых округах Аризоны также ввели наблюдение с помощью беспилотников и мониторинг соцсетей на предмет сообщений об угрозах. В округе Марикопа того же штата приостановили прием заявления на отпуск для спасателей, а также планируют разместить снайперов на крышах в случае необходимости.

Некоторые избиркомы передали местной полиции номера телефонов каждого участка — правоохранители смогут позвонить после получения сообщений о потенциальной угрозе, прежде чем прислать полицейских и сорвать голосование.

Как отмечает WP, власти хотят подарить американцам уверенность в безопасности проведения голосования после беспорядков на предыдущих выборах. В 2020 году Дональд Трамп, который участвует в гонке и в 2024 -м, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования сфальсифицированы.

6 января 2021 года толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия, где конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. В результате беспорядков пятеро погибли, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. По этому делу вынесены более 600 приговоров, одним из обвиняемых стал Трамп.