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Защитные ограждения установили вокруг Белого дома перед выборами

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Защитные ограждения у Белого дома в июле
Защитные ограждения у Белого дома. Иллюстративное фото: Andrew Harnik/Getty Images

Защитные ограждения возвели вокруг здания Белого дома в Вашингтоне перед началом президентских выборов. Власти готовятся к возможным беспорядкам, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Защитные ограждения появились не только вокруг Белого дома, но и по периметру Военно-морской обсерватории, где проживает вице-президент Камала Харрис. Власти готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, которые состоятся сегодня, 5 ноября.

Напомним, что в гонке участвуют Харрис и экс-глава США Дональд Трамп.

По информации издания, меры безопасности усилят также у конференц-центра округа Палм-Бич во Флориде, где Трамп планирует провести вечеринку по случаю выборов. Наряду с этим ограждения установлены вокруг Университета Говарда, где в свою очередь празднование устроит сторона Харрис.

Заведения и магазины, расположенные недалеко от Белого дома, тоже подстраховались, заколотив окна деревянными досками.

"Мы не потерпим уничтожения имущества и угроз общественной безопасности, а также избирательного процесса", - заявила начальник полиции округа Колумбия Памела А. Смит.

Она добавила, что на улицах увеличены наряды полиции.

Напомним, что президентские выборы в США начнутся сегодня, 5 ноября, в 16:00 по времени Астаны и в 06:00 по местному времени. Выборы станут 60-ми по счету в истории страны. На них будет избран 47-й президент Соединенных Штатов.

Русская служба Би-би-си писала, когда можно ожидать результатов.

Между тем последний проведенный опрос показал, что демократка Камала Харрис опережает экс-президента Трампа на 4 процентных пункта.

Накануне события сообщалось, что власти США задействуют снайперов и дроны для усиления мер безопасности в день выборов.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183168-zashchitnye-ograzhdeniya-ustanovili-vokrug-belogo-doma-pered-vyborami-prezidenta-ssha/

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