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Байден досрочно проголосовал на выборах президента США. Он простоял в очереди 37 минут (видео)

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут. До выборов, к слову, осталась неделя.

Как пишет CBS News, Байден отдал свой голос досрочно в понедельник, когда до дня выборов осталось чуть больше недели. Прибыл американский лидер на участок недалеко от Уилмингтона, штат Делавэр, где проводил выходные.

Согласно опросу телеканала, Камала Харрис и Дональд Трамп идут вровень во всех штатах, где идет борьба, при этом первая имеет преимущество в один пункт на национальном уровне.

По данным CNN, Байден простоял в очереди 37 минут. Телеканал опубликовал видео с места событий.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября. За кресло президента поборются два кандидата - демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп, занимавший пост главы государства до 2021 года.

Недавно Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ - также она призвала сделать это и своего оппонента. Наряду с этим актер Роберт Де Ниро вновь публично оскорбил Трампа, выступив на предвыборном мероприятии Харрис в Филадельфии.

Между тем в недавнем опросе газеты WSJ Дональд Трамп обошел Камалу Харрис на два процентных пункта, собрав 47 процентов. Перед этим экс-президент назвал Байдена и оппонентку лузерами.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179815-bayden-dosrochno-progolosoval-na-vyborah-prezidenta-ssha-on-prostoyal-v-ocheredi-37-minut/

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