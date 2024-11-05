Когда станут известны результаты президентских выборов в США?

Американцы 5 ноября выбирают нового президента. Когда избирательные участки в день голосования закроются, ожидание результатов выборов может занять всего несколько часов, а может и затянуться на несколько дней или даже недель.

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Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис и кандидат от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп последние недели перед голосованием шли, как говорится, ноздря в ноздрю.

По мере приближения к дате выборов результаты опросов в так называемых колеблющихся штатах показывали, что разрыв в уровне поддержки избирателями Трампа и Харрис становился все более незначительным.

Поэтому высока вероятность того, что преимущество одного кандидата над другим в некоторых штатах будет столь невысоким, что потребуется пересчет голосов.

Также возможно, что в этом году результаты голосования в некоторых штатах — в том числе в нескольких колеблющихся — будут готовы позже из-за некоторых изменений в порядке проведения голосования, действующих с 2020 года.

В то же время, в некоторых штатах — например, в Мичигане — подсчет голосов, скорее всего, в этом году будет проходить быстрее, чем четыре года назад. Как ожидается, дистанционное голосование (по почте) в этом году будет менее масштабным, чем во время прошлых президентских выборов, которые проходили во время пандемии Covid-19.

Это означает, что есть несколько возможных вариантов развития событий: победителя объявят уже в ночь после дня голосования или утром 6 ноября, либо через несколько дней или даже недель.

Когда обычно становится известно имя победителя?

Выборы 2020 года проходили 3 ноября, однако имя победителя американские телекомпании объявили только утром 7 ноября.

Тогда большинство штатов сообщило о результатах голосования в течение 24 часов после закрытия избирательных участков. Однако несколько ключевых штатов — в том числе Пенсильвания и Невада — объявили свои результаты позже.

Пенсильвания, на которую приходится 19 голосов выборщиков, при опросах перед теми выборами демонстрировала большую поддержку демократов. Но только утром 7 ноября после подсчета очередной порции голосов в штате, стало понятно, что победу в Пенсильвании одерживает Байден.

Первым результаты выборов объявил телеканал CNN, через 15 минут имя победителя назвали остальные телеканалы.

В целом, избиратели привыкли, что они узнают имя следующего президента к ночи в день голосования или — в крайнем случае — утром на следующий день.

В 2016 году американские избиратели узнали, что президентом на следующие четыре года избран Дональд Трамп, к трем ночи по Североамериканскому восточному времени (Нью-Йорк). О победе Барака Обамы на выборах в 2012 году стало известно поздним вечером в день голосования.

Однако в 2000 году, когда за президентское кресло боролись республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор, имя победителя (Джорджа Буша) стало известно только 12 декабря — то есть почти через месяц и одну неделю после голосования.

Тогда разница между количеством голосов, отданных за кандидатов, была крайне незначительна. Фактически судьбу выборов решали результаты голосования во Флориде. Пересчет голосов продолжался до тех пор, пока 12 декабря Верховный суд США не постановил прекратить пересчеты голосов и признать последний подсчет окончательным.

Как ведется подсчет голосов?

Первые избирательные участки закроются в 18:00 по Североамериканскому восточному времени (в 22:00 по Гринвичу) во вторник, а последние — в 01:00 по Нью-Йорку (в 5:00 по Гринвичу) в среду.

Однако, как ожидается, результаты выборов будут зависеть от результатов в семи "колеблющихся" штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Последними (в колеблющихся штатах) закроются избирательные участки в Неваде — в 22:00 по Нью-Йорку (в 2:00 по Гринвичу)

Сначала, как правило, ведется подсчет голосов с избирательных участков в США. Затем идет подсчет голосов избирателей, которые по разным причинам участвовали в досрочном голосовании.

После этого сканируют бюллетени, которые прибыли с избирательных участков за рубежом и с военных баз США.

Подсчет голосов включает себя проверку соответствия количества поданных бюллетеней с количеством проголосовавших избирателей, также проверяется состояние бюллетеней — на предмет пятен и других повреждений. В случаях выявления каких-либо несоответствий проводится проверка.

Подсчет голосов осуществляется так: бюллетени пропускаются через специальные сканеры, которые и подсчитывают количество голосов. В некоторых случаях может потребоваться подсчет голосов вручную.

В каждом штате действуют свои правила, которые определяют, кто может участвовать в подсчете голосов, а также порядок подсчета и то, на каких этапах и каким образом могут за этим процессом следить избиратели, в том числе и наблюдатели.

Что может привести к долгому ожиданию результатов выборов?

Очень небольшая разница между результатами двух кандидатов может привести к продлению ожидания исхода выборов.

В Пенсильвании, например, пересчет голосов по всему штату начинается автоматически, если разница между результатами двух кандидатов составляет 0,5% голосов. В 2020 году разница между результатами Трампа и Байдена в этом штате составляла всего 1,1%.

Другими факторами, которые могут привести к более долгому ожиданию, могут стать какие-либо нарушения, связанные с работой избирательных участков, а также любые препятствия, в том числе технические, которые могут возникнуть при подсчете голосов. Например, в Джорджии в 2020 году на одном из избирательных участков в помещении, где находились бюллетени, прорвало водопроводную трубу, что привело к увеличению времени подсчета голосов в штате на несколько часов.

После того как все бюллетени будут подсчитаны и завершатся все возможные пересчеты голосов, результаты выборов будут подтверждены — сначала на уровне штатов, затем — на государственном уровне.

Когда один из кандидатов побеждает в определенном штате, власти штата сертифицируют голоса выборщиков этого кандидата и отправляют в Конгресс.

На 41-й день после общенационального голосования, 17 декабря, пройдет голосование выборщиков. Для победы на президентских выборах нужно набрать половину голосов коллегии плюс один голос – то есть 270 голосов.

Такая система выборов является причиной того, что в некоторых случаях президентом становится кандидат, проигравший общенациональное голосование.

6 января новый состав Конгресса США собирается на совместное заседание, чтобы подсчитать голоса выборщиков под председательством действующего вице-президента.

Именно в день подсчета голосов выборщиков после выборов 2020 года сторонники Дональда Трампа, проигравшего общенациональные выборы, попытались захватить Капитолий. Они требовали отменить результат президентских выборов.

Сам Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отказаться утверждать результаты — но тот не стал этого делать.

В этот раз Трамп не дал однозначного ответа на вопрос, признает ли он свое поражение, если проиграет выборы.

Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года на территории Капитолия.

Кандидат, который победит на выборах 2024 года, станет 60-м президентом США.