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Когда начнутся президентские выборы в США

Опубликовано:

Выборы в США
Выборы в США. Фото: Mphillips007 / Getty Images

Избирательные участки, где граждане США смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, начнут работу в 06:00 по местному времени - 16:00 по времени Астаны, передает NUR.KZ.

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Сегодня, 5 ноября - день выборов президента США. Американцы, достигшие 18 лет, могут голосовать как лично на участках, так и отправить заполненный бюллетень почтой.

На сайте Telegraph сообщается, что избирательные участки, где граждане США смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты, начнут работу в 06:00 по местному времени - примерно в 16:00 по времени Астаны. При этом в разных штатах время открытия участков варьируется от 6 до 7 часов утра.

Подсчет голосов в каждом штате производится после закрытия соответствующих избирательных участков. Время, опять же, варьируется от штата к штату, но обычно участки закрываются около 7 вечера по местному времени - в Казахстане в это время только начнет рассветать.

Кроме того, играет роль и разница часовых поясов на территории США: когда на восточном побережье результаты голосования уже будут подсчитаны, в таких штатах, как Аляска и Гавайи, все еще будут идти на избирательные участки.

Напомним, последний опрос по выборам в США показал результаты, идентичные 2020 году. Согласно данным PBS News/NPR/Marist, Харрис пользуется поддержкой 51 процента респондентов, а Трамп - 47 процентов. Это почти идентично результатам 2020 года, когда президент Байден получил поддержку 51% респондентов, а Трамп - 47%.

Добавим, ранее сообщалось, что на 2 ноября досрочно на выборах президента проголосовали более 70 млн граждан США. Примечательно, что большинство американцев предпочитает приходить на избирательные участки лично - таковых более 37 млн. Оставшиеся 32 с лишним миллиона человек отправили заполненные бюллетени почтой.

Отметим, президентские выборы в США, которые состоятся сегодня, 5 ноября 2024 года, станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183115-kogda-nachnutsya-prezidentskie-vybory-v-ssha/

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