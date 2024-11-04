Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Камала Харрис проголосовала на выборах США по почте

Опубликовано:

Камала Харрис
Камала Харрис. Фото: Joe Lamberti for The Washington Post via Getty Images

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис сообщила журналистам, что проголосовала на выборах и отправила бюллетень по почте, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Свежая публикация по теме:
Снайперов и дронов задействуют во время выборов президента США

Как рассказала Харрис журналистам в воскресенье, на днях она заполнила свой бюллетень для голосования и отправила его по почте в Калифорнию, где она зарегистрирована.

"Я на самом деле только что заполнила свой бюллетень для голосования по почте. Итак, я проголосовала", — сообщила кандидат в президенты США.

После дополнительного вопроса о том, не был ли возвращен бюллетень, она сказала: "Мой бюллетень на пути в Калифорнию. Я доверяю системе и уверена, что он прибудет туда".

Как поясняет РБК, проголосовать на президентских выборах в США можно лично на избирательном участке или по почте. В обоих случаях это можно сделать как в день общенационального голосования (в 2024 году — 5 ноября), так и заранее, например, в связи с предстоящей заграничной поездкой или по причине болезни.

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182371-kamala-harris-progolosovala-na-vyborah-ssha-po-pochte/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie