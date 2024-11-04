Камала Харрис проголосовала на выборах США по почте

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис сообщила журналистам, что проголосовала на выборах и отправила бюллетень по почте, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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Как рассказала Харрис журналистам в воскресенье, на днях она заполнила свой бюллетень для голосования и отправила его по почте в Калифорнию, где она зарегистрирована.

"Я на самом деле только что заполнила свой бюллетень для голосования по почте. Итак, я проголосовала", — сообщила кандидат в президенты США.

После дополнительного вопроса о том, не был ли возвращен бюллетень, она сказала: "Мой бюллетень на пути в Калифорнию. Я доверяю системе и уверена, что он прибудет туда".

Как поясняет РБК, проголосовать на президентских выборах в США можно лично на избирательном участке или по почте. В обоих случаях это можно сделать как в день общенационального голосования (в 2024 году — 5 ноября), так и заранее, например, в связи с предстоящей заграничной поездкой или по причине болезни.