Американские СМИ начали готовиться к борьбе с дезинформацией в день выборов президента США

Американские новостные агентства готовятся к борьбе с дезинформации в день выборов президента США, которые назначены на 5 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Новостные компании США наращивают усилия по борьбе с дезинформацией во время выборов на следующей неделе, направляя тысячи сотрудников для вещания с избирательных участков. Компании пытаются заранее бороться с возможной фальсификацией результатов голосования.

Fox News Руперта Мердока, самый популярный кабельный новостной канал США, инвестировал в технологии, позволяющие транслировать зрителям ход голосования в режиме реального времени.

В 2020 году Fox стал первым телеканалом, который объявил, что штат Аризона проголосовал за Джо Байдена. Это вызвало гнев сторонников Трампа.

Арнон Мишкин, возглавляющий бюро принятия решений Fox News, заявил, что телеканал не испытывает дополнительного давления из-за разногласий, возникших на прошлых выборах. По его словам, на каждых выборах есть вероятность возникновения разногласий сторон.

ABC, в свою очередь, усилил команду по наблюдению за голосованием для мониторинга подсчета голосов по всей стране. Политический директор ABC Рик Кляйн заявил, что телеканал будет открыто говорить, что некоторыми данными журналисты не владеют.

Средства массовой информации играют важную роль в выборах в США. Американцы узнают о результатах голосования в других штатах, основываясь на данных СМИ, которые зачастую проводят собственные опросы и делают собственный подсчет голосов в ночь выборов. Процесс сложен, поскольку процедуры и технологии различаются от штата к штату и даже между округами в одном штате.