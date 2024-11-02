Израиль сообщил о ликвидации чиновника ХАМАС, "полномочного руководить терактами"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации в секторе Газа главы отдела национальных связей ХАМАС, обладавшего "полномочиями руководить терактами", передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась в официальном аккаунте ЦАХАЛ в соцсети Х. Сообщается, что ликвидирован Изз ад-Дин Кассаб, глава отдела национальных связей ХАМАС.

По данным военных, он курировал координацию и связи между ХАМАС и другими организациями в секторе Газа.

"Кассаб отвечал за стратегические и военные отношения организации с другими группировками в секторе Газа. Он обладал полномочиями руководить терактами против государства Израиль", - сообщается в публикации.

На сайте Times of Israel уточняется, что Изз ад-Дин Кассаб был убит в результате авиаудара в районе Хан-Юнис. Также погиб помощник Кассаба Айман Айеш.

Со стороны ХАМАС подтверждения о гибели членов политбюро еще не было.

Напомним, 17 октября Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. На следующий день ЦАХАЛ распространила видео, снятое дроном, на котором запечатлен лидер ХАМАС Яхья Синвар, за несколько минут до его ликвидации.

В ХАМАС подтвердили смерть главы группировки Яхьи Синвара. Также в Ливане сообщили, что новым лидером группировки ХАМАС вместо убитого Яхьи Синвара стал Халед Машаль.

Русская служба Би-би-си писала, что убийство Яхьи Синвара стало крупнейшей победой Израиля в войне против группировки ХАМАС в секторе Газа, однако это не конец войны.

Кроме того, 18 октября стало известно о заявлении "Хезболлы" о переходе к новой фазе эскалации конфликта с Израилем. Что подразумевается под "новой фазой эскалации", станет известно в ближайшие дни, заявили в группировке.

19 октября мы писали, что беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в городе Кейсария - политика в момент атаки там не было.

20 октября Израиль нанес новый удар по сектору Газа, сообщалось о более чем 70 погибших. При этом в ЦАХАЛ признали факт удара, но число погибших назвали преувеличенным.