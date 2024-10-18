Нового главу ХАМАС назвали в Ливане

В Ливане сообщили о том, кто стал новым лидером группировки ХАМАС вместо убитого Яхьи Синвара. Главой политического крыла группировки теперь является Халед Машаль, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сегодня, 18 октября, ливанский телеканал сообщил о назначении Халеда Маршала главой политического крыла ХАМАС после ликвидации Яхьи Синвара израильскими военными.

По данным телеканала, руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.

Телеканал также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Отмечается, что Халед Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. Последнее время он живет в Катаре. До этого проживал в Кувейте, Иордании, Сирии.

При этом, как пишут СМИ, в 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.

Напомним, в конце июля мы писали о том, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате удара по его резиденции. Информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.

Вчера, 17 октября, появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Сегодня в Сети появилось видео, распространенное ЦАХАЛ. На кадрах, снятых с беспилотника - последние минуты лидера ХАМАС Яхьи Синвара перед его ликвидацией.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

Также стоит отметить, что в конце сентября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера"Хезболлы" Хасана Насраллы. Он был убит 27 сентября во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения.

Добавим, сегодня, 18 октября, стало известно о заявлении "Хезболлы" о переходе к новой фазе эскалации конфликта с Израилем. Что подразумевается под "новой фазой эскалации", станет известно в ближайшие дни, заявили в группировке.