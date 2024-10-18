Кадры последних минут лидера ХАМАС показала армия Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила видео, снятое дроном, на котором запечатлен лидер ХАМАС Яхья Синвар, за несколько минут до его ликвидации.

На сайте РИА Новости сообщается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, как утверждается, за несколько минут до ликвидации.

На кадрах видно, как армейский дрон залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа. В помещении на кресле сидит раненый Синвар, лицо и голова его покрыты тканью. Лидер ХАМАС пытается отмахнуться от беспилотника предметом, напоминающим палку.

Чуть позднее это здание было атаковано силами ЦАХАЛ.

Уточняется, что, по данным израильского СМИ, военные Израиля смогли подтвердить личность ликвидированного главы движения ХАМАС Яхьи Синвара по его зубной карте.

После обнаружения убитого Синвара солдаты сфотографировали тело и отправили снимки в отдел судебно-медицинской экспертизы израильской полиции. Глава подразделения Ализа Разиэль подтвердила, что зубы на фотографиях совпадают с зубными картами Синвара, сделанными во время его пребывания под арестом в Израиле.

"У нас были стоматологические данные Синвара, и совпадение было очевидным", - сказала Разиэль.

Как сообщается, Синвар погиб в результате обрушения здания, в котором он прятался, а также от осколочных ранений двух видов боеприпасов: снаряда танка "Меркава" и ракеты "Матадор".

Позже видео с кадрами перед ликвидацией Синвара появилось в Сети. Telegram-канал SHOT публикует его с краткой инфосводкой по ситуации.

Напомним, вчера, 17 октября, появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

Также стоит отметить, что в конце сентября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера"Хезболлы" Хасана Насраллы. Он был убит 27 сентября во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения.

Добавим, сегодня, 18 октября, стало известно о заявлении "Хезболлы" о переходе к новой фазе эскалации конфликта с Израилем. Что подразумевается под "новой фазой эскалации", станет известно в ближайшие дни, заявили в группировке.