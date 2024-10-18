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Смерть Синвара - серьезный удар по ХАМАС, но это не конец войны

Опубликовано:

Яхья Синвар
Яхья Синвар. Фото: Hassan Jedi/Anadolu Agency/Getty Images

Убийство Яхьи Синвара стало крупнейшей победой Израиля в войне против группировки ХАМАС в секторе Газа.

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Его смерть стала серьезным ударом для организации, которую он превратил в боевую силу, нанесшую самое большое поражение государству Израиль в его истории.

Он был убит не в ходе запланированной операции спецназа, а в результате случайного столкновения с израильскими войсками в Рафахе на юге Газы.

На фотографии, сделанной на месте событий, Синвар лежит мертвый в форме среди руин здания, в которое попал израильский танк.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил солдат и ясно дал понять, что какой бы большой ни была победа, это не конец войны.

«Сегодня мы еще раз ясно дали понять, что происходит с теми, кто причиняет нам вред. Сегодня мы еще раз показали миру победу добра над злом. Но война, мои дорогие, еще не окончена. Она трудна, и она дорого нам обходится», — сказал он.

«Нам еще предстоит преодолеть большие испытания. Нам нужны выносливость, единство, мужество и стойкость. Вместе мы будем сражаться, и вместе — с божьей помощью — мы победим».

Нетаньяху и подавляющее большинство израильтян, поддерживающих войну в Газе, нуждались в этой победе.

Биньямин Нетаньяху много раз повторял главные цели войны — уничтожение ХАМАС как военной и политической силы и возвращение израильских заложников домой.

Ни то, ни другое не было достигнуто, несмотря на продолжающуюся более года войну, в результате которой погибло не менее 42 тысяч палестинцев, а большая часть Газы лежит в руинах.

Оставшиеся в плену боевиков заложники до сих пор не освобождены, а ХАМАС продолжает сражаться и иногда убивает израильских солдат.

Убийство Синвара было победой, которую хотел Израиль. Но пока Нетаньяху не сможет заявить, что другие цели войны достигнуты, она, как говорит и он сам, будет продолжаться.

Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев в Хан-Юнисе в секторе Газа. Ему было пять лет, когда город был захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны.

Его семья была среди более чем 700 тысяч палестинцев, которые бежали или были изгнаны из своих домов израильскими войсками во время войны 1948 года, в результате которой Израиль обрел независимость.

Его семья переехала в Хан-Юнис из города, который сейчас известен как Ашкелон — он находится недалеко от северной границы сектора Газа.

В 20 лет Синвар был осужден израильскими властями за убийство четырех палестинских информаторов.

За 22 года в тюрьме он выучил иврит, изучил своего врага и считал, что понял, как с ним бороться.

Его пребывание в тюрьме означало, что у Израиля были записи его визитов к стоматологу и образец ДНК, которые могли помочь опознать его тело.

Синвар был освобожден в числе более чем тысячи палестинских заключенных, которых обменяли в 2011 году на одного израильского солдата Гилада Шалита.

7 октября прошлого года в тщательно спланированной серии атак на Израиль Синвар и его боевики нанесли Израилю крупнейшее поражение в истории — и коллективную травму, которая глубоко ощущается до сих пор.

Убийство около 1200 израильтян, захват заложников и празднование врагами этих событий напомнили многим израильтянам о Холокосте.

Собственный опыт Синвара в участии в обмене пленными, должно быть, убедил его в ценности захвата заложников.

В Тель-Авиве семьи оставшихся в плену ХАМАС израильтян (это 101 человек, но израильские власти говорят, что половина из них, возможно, уже мертва) снова собрались на площади, где они собирались в течение года, призывая израильское правительство начать переговоры, чтобы вернуть своих родных домой.

Эйнав Зангаукер, мать одного из заложников по имени Матан, обратилась к премьер-министру Израиля: «Нетаньяху, не хороните заложников. Идите сейчас к посредникам и общественности и изложите новую израильскую инициативу».

«Для моего Матана и остальных заложников в туннелях в Газе время истекло. У вас есть фотографии вашей победы. Теперь заключите сделку!»

«Если Нетаньяху не воспользуется моментом и не изложит новую израильскую инициативу — даже ценой прекращения войны — это означает, что он решил бросить заложников, чтобы продлить войну и укрепить свою власть. Мы не сдадимся, пока все не вернутся».

Многие израильтяне считают, что Нетаньяху хочет продлить войну в Газе, чтобы отсрочить день расплаты за свою роль в провалах в сфере безопасности, которые позволили Синвару и его бойцам ворваться в Израиль, и, возможно, отложить на неопределенный срок возобновление судебного процесса по серьезным обвинениям премьера в коррупции.

Он отрицает эти обвинения, настаивая на том, что только то, что он называет «полной победой» над ХАМАС, восстановит безопасность Израиля.

Би-би-си, как и другим новостным организациям, не позволено пересекать границу сектора Газа, за исключением редких и контролируемых военными поездок.

В руинах Хан-Юниса, родины Синвара, палестинцы, у которых местные корреспонденты по просьбе Би-би-си брали интервью, были настроены непреклонно. Они говорили, что война будет продолжаться.

«Эта война не зависит ни от Синвара, ни от Хании или Машаля, ни от какого-либо лидера или чиновника», — сказал доктор Рамадан Фарис.

«Это война на уничтожение против палестинского народа, как мы все знаем и понимаем. Проблема гораздо глубже, чем Синвар или кто-либо еще».

«Они преследуют не только нас. Они хотят весь Ближний Восток. Они воюют в Ливане, Сирии и Йемене. Это война между нами и евреями, которая длится с 1919 года, более 100 лет», — говорит Аднан Ашур.

Война в Газе продолжается. Как сообщается, 25 палестинцев были убиты в ходе рейда на севере анклава.

Израиль заявил, что удар пришелся по командному центру ХАМАС. Врачи в местной больнице сказали, что десятки раненых, которых они лечили, были мирными жителями.

Доставка гуманитарной помощи с воздуха возобновилась после того, как США заявили, что Израиль должен разрешить ввоз большего количества продуктов и гуманитарной помощи в Газу.

Это перевод материала международного редактора Би-би-си и специалиста по Ближнему Востоку Джереми Боуэна, опубликованного на сайте BBC News

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2175809-smert-sinvara-sereznyy-udar-po-hamas-no-eto-ne-konec-voyny/

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