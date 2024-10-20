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Израиль нанес удар по сектору Газа: сообщается о 70 погибших

Опубликовано:

Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Израиль нанес новый удар по сектору Газа, сообщатся о более чем 70 погибших. При этом, в ЦАХАЛ признали факт удара, но число погибших назвали "преувеличенным".

По данным телеканала Al Jazeera, по меньшей мере 73 человека погибли в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия на севере Газы.

"Многие люди остаются в ловушке под обломками, и ожидается, что число погибших возрастет", - сказано в сообщении телеканала.

Также сообщается, что по меньшей мере два израильских авиаудара поразили столицу Ливана Бейрут в ранние часы воскресного утра.

При этом, в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ХАМАС) сообщается, что данные преувеличены и призвали СМИ с осторожностью относиться к информации, опубликованной источниками ХАМАС.

Позже в ЦАХАЛ опубликовали информацию о том, что за прошедшие сутки израильские ВВС нанесли удары по примерно 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане.

"Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые установки и объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие террористическим организациям ХАМАС и "Хезболла", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 октября стало известно о заявлении "Хезболлы" о переходе к новой фазе эскалации конфликта с Израилем. Что подразумевается под "новой фазой эскалации", станет известно в ближайшие дни, заявили в группировке.

Накануне мы писали, что беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в городе Кейсария - политика в момент атаки там не было.

До этого появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

После этого в Ливане сообщили, кто стал новым лидером группировки ХАМАС вместо убитого Яхьи Синвара. Главой политического крыла группировки стал Халед Машаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176412-izrail-nanes-udar-po-sektoru-gaza-soobshchaetsya-o-70-pogibshih/

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