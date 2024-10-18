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Гибель Яхьи Синвара подтвердили в ХАМАС

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Яхья Синвар
Яхья Синвар. Кадр из видео: t.me/shot_shot

ХАМАС подтвердила смерть главы группировки Яхьи Синвара. Глава политбюро ХАМАС погиб в ходе операции ЦАХАЛ в Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

Как сообщает телеканал, ХАМАС выступила с заявлением, подтверждающим убийство лидера Яхьи Синвара израильскими войсками в секторе Газа.

Напомним, вчера, 17 октября, появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Позже в Сети появилось видео, распространенное ЦАХАЛ. На кадрах, снятых с беспилотника - предположительно последние минуты лидера ХАМАС Яхьи Синвара перед его ликвидацией.

Сегодня в Ливане сообщили, что новым лидером группировки ХАМАС вместо убитого Яхьи Синвара стал Халед Машаль.

Напомним также, что Яхья Синвар был назначен главой ХАМАС в августе этого года. Это произошло после того, как в конце июля в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Сообщалось, что он был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176068-v-hamas-podtverdili-gibel-yahi-sinvara/

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