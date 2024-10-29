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Новости русской службы Би-би-си

Израиль запретил деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам

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Гуманитарная помощь
Гумапомощь. Фото: Saif Dahlah/AFP via Getty Images

Парламент Израиля — Кнессет — большинством голосов в понедельник принял два закона, которые запрещают агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР или UNRWA) работать в Израилe и на территориях, находящихся под его контролем.

Израиль в прошлом не раз обвинял агентство в сотрудничестве с палестинскими радикальными группировками. Израильская разведка утверждала, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, когда было убито более 1200 израильтян и около 250 захвачено в плен.

Глава Ближневосточного агентства Филипп Лаззарини заявил, что решение Кнессета "беспрецедентно и является опасным прецедентом", и что оно противоречит Хартии ООН и нарушает обязательства Израиля перед международным законодательством. Он сказал, что такое решение лишь усугубит страдания палестинцев.

"Альтернативы БАПОР нет, — заявил в свою очередь генсек ООН Антониу Гуттериш, — БАПОР — основа всей системы оказания необходимой помощи палестинским беженцам на оккупированной палестинской территории".

Ранее несколько стран мира выражали опасения, что такой шаг может затруднить оказание гуманитарной помощи палестинцам, которые живут в зоне проведения израильской операции в секторе Газа.

Государственный департамент США говорил о "глубокой озабоченности" в связи с возможным запретом работы БАПОР, поскольку агентство, по его словам, играет критически важную роль при распределении гуманитарной помощи в Газе.

Израиль считает, что некоторые сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В ответ на эти обвинения агентство начало внутреннее расследование, на время проведения которого несколько международных доноров БАПОР приостановили его финансирование.

Позже агентство снова начало получать деньги доноров.

В августе этого года БАПОР уволило девять сотрудников, поскольку выяснилось, что они могли участвовать в организации нападения ХАМАС.

Израиль заявил, что этих мер недостаточно. По его данным, более 450 сотрудников БАПОР были боевиками террористических групп в Газе. Власти страны также утверждают, что гуманитарные объекты ООН в Газе, такие как, например, школы, использовались боевиками в качестве опорных пунктов, складов вооружения и в других военных целях.

БАПОР отрицает эти обвинения.

БАПОР неоднократно критиковала Израиль за удары по сектору Газа, некоторые из которых привели к гибели сотрудников этого агентства.

Удар по жилому зданию

Во вторник агентство Газы по делам гражданской обороны сообщило, что в рнзультате ночного удара израильской авиации по четырехэтажному жилому дому в северном районе Бейт-Лахия погибли 93 человека, около 40 человек числятся пропавшими без вести.

По словам представителя агентства Махмуда Бассала, десятки человек могут находиться под завалами.

Министерство здравоохранения сектора Газа, подконтрольное ХАМАС, сообщает о 60 погибших, среди которых 20 детей.

В разборе завалов вместе со специальными службами участвуют местные жители.

По их словам, в подвергшемся удару здании проживали десятки перемещенных лиц - палестинцев, бежавших сюда из других районов сектора.

Сообщается, что удар был нанесен без предупреждения, хотя израильские военные обычно сообщают мирным жителям о готовящихся налетах и просят их уйти в безопасное место.

Министерство здравоохранения Газы также заявляет о порядка 150 раненых и предупреждает, что они не смогут получить медицинскую помощь, так как все медики в районе заняты эвакуацией близлежащей больницы Камал Адван.

"Без врачебного вмешательства судьба людей с критическими ранениями - смерть", — говорится в заявлении министерства.

По словам представителей экстренных служб на севере сектора Газа, их работа практически остановлена в последние три недели из-за массированной операции израильских войск в этом районе.

Командование ЦАХАЛ заявляет, что цель израильской военной кампании в секторе Газа - полное уничтожение группировки ХАМАС и ее инфраструктуры.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180276-izrail-zapretil-deyatelnost-blizhnevostochnogo-agentstva-oon-dlya-pomoshchi-palestinskim-bezhencam/

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