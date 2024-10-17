Израиль подтвердил гибель лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, передает NUR.KZ.

"Армия обороны Израиля подтверждает, что после годового преследования вчера, 16 октября 2024 года, солдаты южного командования ликвидировали Яхью Синвара, лидера террористической организации ХАМАС, в ходе операции на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

В сообщении написано, что Синвар "спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию как до, так и во время войны и был ответственен за убийства и похищения многих израильтян".

В ЦАХАЛ заявили, что Яхья Синвар был ликвидирован после того, как в течение прошлого года скрывался в секторе Газа. Сообщается, что действия армии Израиля за последний год ограничили возможность Синвара оперативно перемещаться.

В заявлении написано, что разведданные ЦАХАЛ указали на предполагаемые места нахождения высокопоставленных членов ХАМАС. После чего солдаты армии идентифицировали и уничтожили трех террористов.

"После завершения процесса опознания тела можно подтвердить, что Яхья Синвар был уничтожен", - указано в заявлении.

Со стороны ХАМАС подтверждения о гибели Синвара еще не было.

Напомним, ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что ЦАХАЛ проверял данные о смерти Синвара. В предыдущем сообщении говорилось, что личность погибших пока не подтверждали.

В сентябре текущего года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

Яхья Синвар, согласно информации на сайте Britannica, родился 29 октября 1962 года в лагере беженцев Хан-Юнис, на юге сектора Газа. С 2017 года - лидер движения ХАМАС в секторе Газа.