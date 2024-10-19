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Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

Беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в городе Кейсария - политика в момент атаки там не было.

В канцелярии израильского премьера заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.

"БПЛА был запущен в сторону резиденции премьер-министра в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

Отметим, на днях в ходе операции израильской армии в Газе погиб глава политбюро ХАМАС.

17 октября появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Позже в Сети появилось видео, распространенное ЦАХАЛ. На кадрах, снятых с беспилотника - предположительно, последние минуты лидера ХАМАС Яхьи Синвара перед его ликвидацией.

Вскоре в Ливане сообщили, что новым лидером группировки ХАМАС вместо убитого Яхьи Синвара стал Халед Машаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176248-bespilotnik-atakoval-rezidenciyu-netanyahu/

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