CNN: Иран планирует нанести Израилю "болезненный удар" до выборов в США
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В Иране заявили о планах нанести удар по Израилю в ответ на недавнюю атаку. Между тем США предостерегают Исламскую Республику от подобных действий.
О планах Ирана ударить по Израилю изданию CNN сообщил высокопоставленный чиновник, имени которого журналисты не раскрывают.
"Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет окончательным и болезненным", — заявил источник издания.
Точная дата атаки не называется, однако предполагается, что случится это до президентских выборов в США.
Между тем, как пишет РБК, неназванный израильский чиновник, цитируя информацию CNN, заявил местным СМИ, что "если они ответят, получат в два раза больше".
В США призвали Иран воздержаться от атаки.
Ирану не нужно отвечать на ответ Израиля. Если он решит ответить, США будут поддерживать Израиль и помогать защищать страну", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В похожем ключе выступил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
Напомним, в ночь на 26 октября армия ЦАХАЛ нанесла авиаудары по военным объектам в трех иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. По данным иранских властей, в ходе атаки, при которой погибли четверо военнослужащих, стране был нанесен «ограниченный ущерб», в частности, нефтяная промышленность Ирана не пострадала.
Вооруженные силы Израиля назвали целями ракетные комплексы «земля — воздух», средства ПВО и места производства ракет, которые запускали по израильской территории в течение последнего года. Удар стал ответом на массированную ракетную атаку Ирана на Израиль 1 октября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180928-cnn-iran-planiruet-nanesti-izrailyu-boleznennyy-udar-do-vyborov-v-ssha/