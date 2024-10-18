"Хезболла" объявила о переходе к новой фазе эскалации конфликта с Израилем

"Хезболла" после гибели лидера ХАМАС Синвара объявила, что переходит к новой фазе эскалации конфликта с Израилем, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По заявлению, опубликованному в катарском СМИ, "Хезболла" объявила о новой фазе эскалации конфликта с Израилем.

"Оперативный штаб объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния", — приводит информагентство цитату из заявления группировки.

Что подразумевается под "новой фазой эскалации", станет известно в ближайшие дни, добавили в "Хезболле".

Заявление прозвучало после объявления ЦАХАЛ о ликвидации лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара, отмечают авторы статьи. Ливанская группировка поддерживает ХАМАС, с которым Израиль воюет в секторе Газа с прошлого октября. "Хезболла" регулярно обстреливает территории на севере Израиля, в связи с чем их покинули местные жители.

Напомним, вчера, 17 октября, появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

Также стоит отметить, что в конце сентября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера"Хезболлы" Хасана Насраллы. Он был убит 27 сентября во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения.